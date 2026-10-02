Alors que les rumeurs autour d'un Uncharted 5 se font de plus en plus insistantes, on a récemment appris le retour chez Naughty Dog d'un vétéran de la franchise.

10 ans après le dernier épisode de la franchise qui avait tout d'un chant du cygne, de nombreux faisceaux d'indice tendent à dire que Naughty Dog aurait encore des choses à raconter avec un Uncharted 5. Via diverses déclarations ou fuites, il semblerait que le studio déjà bien occupé par Intergalactic: The Heretic Prophet et deux nouveaux projets The Last of Us aurait encore de la place pour Nathan Drake. Et le retour de Tate Mosesian, vétéran de la franchise, dans les rangs du studio ne fait qu'ajouter du crédit à toutes ces récentes rumeurs.

Tate Mosesian, un vétéran d'Uncharted, fait son grand retour chez Naughty Dog

Malgré de nombreux projets dans les cartons, il semblerait donc que Naughty Dog ait encore de la place pour Uncharted, mais aurait besoin de bras supplémentaires pour concrétiser tout cela. C'est en tout cas ce qu'on peut penser suite à la découverte récente du retour de Tate Mosesian, un vétéran de la franchise, qui a officié au sein du studio pendant 17 jusqu'en 2019, principalement en tant que directeur artistique.

Sur son profil LinkedIn, on peut voir que l'homme qui a travaillé sur Uncharted 2, 3 et 4 est de retour chez Naughty Dog depuis mars 2025, toujours en tant que directeur artistique. Ce poste remontant à l'année dernière a fait l'objet d'une mise à jour toute récente, alors qu'il occupait auparavant le poste de directeur artistique pour le bien du studio Survios.

Extrait de la page LinkedIn de Tate Mosesian

Une nouvelle confirmation d'un retour prochain de Nathan Drake ?

C'est donc désormais officiel : Tate Mosesian est de retour chez Naughty Dog, à nouveau en tant que directeur artistique. Qu'il occupe ce poste pour un nouveau projet Uncharted ou les autres projets actuellement dans les cartons au sein du studio reste cependant à confirmer. Compte tenu de son parcours au sein de la franchise, il serait on ne peut plus logique qu'il travaille effectivement sur ce fameux Uncharted 5.

À en croire divers rapports récents, le nouveau jeu de la franchise action-aventure de Naughty Dog pourrait d'ailleurs arriver après Intergalactic: The Heretic Prophet, le jeu au développement actuellement e plus avancé au sein du studio. En parallèle, les deux projets The Last of Us seraient dans un état de développement très précoce. Avec ce retour officialisé d'un vétéran d'Uncharted, il semblerait donc que les rumeurs se corroborent chaque jour un peu plus. L'avenir nous le dira.

© SIE / Naughty Dog

Source : LinkedIn