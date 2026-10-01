Quand on vous dit que les choses semblent définitivement s’accélérer autour du retour d’Uncharted, ce n’est pas une façon de parler. Il y a encore deux jours, de nouveaux bruits de couloir provenant d’insiders réputés émergeaient au sujet des différents projets en cours chez Naughty Dog, parmi lesquels se cacherait un potentiel Uncharted 5 dirigé par Shaun Escayg. Et les choses continuent aujourd’hui d’aller en ce sens, avec l’arrivée de nouvelles déclarations nous donnant quelques précisions supplémentaires à ce sujet.

Uncharted 5 semble encore se confirmer via de nouveaux leaks

Dans la foulée des déclarations de Nate the Hate et AlirAlex, le média MP1st a en effet déclaré que d’après l’une de ses sources familières avec la situation, Naughty Dog travaillerait bel et bien sur un nouveau Uncharted en ce moment même. L’article insiste également sur le fait qu’il s’agira « d’un tout nouveau jeu Uncharted, et non d’un remake d’aucune sorte ». Car si de précédentes rumeurs évoquaient le fait qu’un remake de Drake’s Fortune ait à un moment été à l’étude chez PlayStation, ce n’est visiblement pas de cela dont il sera question ici.

De même, si MP1st est encore incapable d’affirmer avec certitude qui sera le protagoniste de ce futur Uncharted 5, il précise en revanche que toujours selon sa source, Nathan Drake devrait être présent dans l’aventure « d’une manière ou d’une autre ». Sachant que de précédentes rumeurs évoquaient le fait que l’héroïne de cette suite pourrait être sa fille, Cassie, on peut donc potentiellement imaginer sa présence en tant que personnage secondaire, ou au moins par le biais d’un caméo qui ferait sans doute très plaisir aux fans.

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Le prochain projet de Naughty Dog après Intergalactic ?

Enfin, dernière information intéressante à relever de ce nouveau rapport, MP1st affirme que ce futur Uncharted sera « le prochain jeu » sur lequel planchera pleinement Naughty Dog après la sortie d’Intergalactic: The Heretic Prophet, dont on entendra de nouveau parler courant 2027. Il devrait donc arriver avant les futurs projets The Last of Us récemment annoncés par le studio, qui n’aura assurément pas le temps de s’ennuyer dans les prochaines années. En sachant que, si tout cela se confirme, il y en aura alors pour tout le monde.

« Gardez à l’esprit que, Naughty Dog étant actuellement concentré sur Intergalactic, il ne faut pas s’attendre à ce que ce projet soit annoncé de sitôt », insiste toutefois le média. Mais forcément, voyant les rumeurs autour d’Uncharted 5 se multiplier, les fans trépignent déjà d’impatience à ce sujet. « L’âge d’or des jeux de Naughty Dog arrive », se réjouit par exemple un internaute sur X. « JOIE ABSOLUE », affirme un autre de son côté, tandis qu’un dernier célèbre déjà le fait que « 3 franchises majeures » soient à l’œuvre au sein du studio.

Le mystérieux projet de Shaun Escayg

Notons d’ailleurs pour finir que face à l’arrivée de ces nouvelles informations, l’insider Nate the Hate a finalement repris la parole sur les forums de ResetEra afin de confirmer que, oui, c’est bien à un nouveau Uncharted qu’il faisait référence en affirmant que le projet développé par Shaun Escayg n’est aucunement lié à The Last of Us. Plus que de savoir si tout cela est vrai, la question semble ainsi désormais être de savoir quand Naughty Dog sera enfin disposé à officialiser l’arrivée d’Uncharted 5… ou peu importe le nom que ce nouvel opus arborera.

Sources : MP1st, Nate the Hate