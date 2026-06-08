L'histoire de Nathan Drake est-elle vraiment terminée ? L'idée d'un Uncharted 5 ne serait peut-être pas si absurde que ça si on en croit les rumeurs ou, du moins, d'un retour de la saga.

10 ans après la conclusion de l'histoire d'un certain chasseur de trésor, Naughty Dog et Sony pourraient bien faire revenir l'une de ses licences d'aventure les plus appréciées de ces 20 dernières années. En tout cas, les journalistes réunis hier pour une nouvelle conférence du Summer Game Fest ont eu l'occasion de revenir sur le sujet. En les écoutant, il semble que l'un d'eux soit persuadé qu'Uncharted 5 serait une réalité ou, à défaut, que la licence n'est pas morte.

Uncharted 5 serait plus qu'un rêve, mais il faut le temps

Ce week-end a été particulièrement riche en émotions pour les joueuses et joueurs du monde entier. Comme chaque année, Geoff Keighley a rassemblé pour trois jours de conférences avec le Summer Game Fest. Légèrement en amont, Sony a tenu son propre State of Play, réunissant jeux-tiers et exclusivités. Cependant, pas de Naughty Dog à l'horizon. Pourtant, outre le futur Intergalactic, certains journalistes paraissent persuadés que le studio à la patte rouge serait susceptible de présenter Uncharted 5 dans un avenir plus ou moins proche.

C'était en tout cas l'un des sujets de discussion des chroniqueurs de VGC après la conférence Xbox Games Showcase. Abordant le retour des exclusivités sur la console de Microsoft, la comparaison avec la stratégie de PlayStation était inévitable. Du côté de la marque bleue, les journalistes sont revenus sur le cas Uncharted et de son avenir, semblant confiant sur un retour :

Évidemment qu'un nouveau Uncharted est en route. Jordan Middler, pour VGC.

Jordan Middler d'ajouter que Naughty Dog a « laissé la série à son apogée et n'a plus sorti de nouvel épisode depuis très longtemps ». Et pour cause, nous fêtions il y a un mois le 10ᵉ anniversaire d'Uncharted 4: A Thief's End, dernier volet de la licence principal, suivi d'un spin-of, The Lost Legacy, en 2017. Depuis, plus rien. Mais le studio et Sony pourraient avoir des plans pour la saga.

En tout cas, la discussion souligne le fait qu'il était certainement temps de laisser reposer l'univers de Nathan Drake, car les équipes de Naughty Dog ne savaient « plus où aller » pour le moment et avaient d'autres projets sur le feu. L'un des journalistes souligne même que, pour Sony, « le mieux est de le laisser suffisamment longtemps pour que, même s'ils n'y changent rien, la nostalgie fera effet quand il fera son retour ». De là à confirmer Uncharted 5, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Mais les récentes rumeurs laissent en tout cas pointer vers une nouvelle aventure qui, de fait, a toutes les chances de parler aux fans.