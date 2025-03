Et si Uncharted 5 voyait finalement le jour avant The Last of Us 3 ? Une nouvelle rumeur sème le doute et pourrait bien enfin redonner de l'espoir aux fans.

Le prochain jeu de Naughty Dog, on le connait. Il s’agira d’Intergalactic The Heretic Prophet. Un jeu d’action solo se déroulant dans un univers alternatif de science-fiction. C’est le projet visiblement le plus avancé du studio et celui qui devrait naturellement sortir le premier. Pourtant, il se dit que les Dogs auraient d’autres cartouches sous le coude. Tout le monde attend un prétendu The Last of Us 3, d’autant plus depuis l’annulation de TLOU Faction, le jeu multi, mais les bruits cours qu’un autre jeu serait en préparation, et bien avancé lui aussi. Et s’il s’agissait d’un Uncharted 5 ?

Un retour d'Uncharted avant The Last of Us 3 ?

Oui, la licence Uncharted n'était pas spécialement censée revenir. On se souvient que Naughty Dog avait dit en avoir fini avec Nathan Drake, mais le studio n’a jamais précisé pour combien de temps ou si la licence elle-même était complètement arrêtée. D’après le très informé, Daniel RPK, Naughty Dog serait en train de développer un nouveau jeu dont nous ne savons rien du tout et celui-ci serait chapeauté par Shaun Escayg, Directeur d’Uncharted The Lost Legacy. On tempèrera simplement en indiquant que Daniel RPK n'a pas toujours eu le nez fin concernant le jeu vidéo, il s'agit bien là d'une rumeur.

Toutefois, l’informateur semble sûr de lui et ce dernier affirme que le jeu serait en développement depuis près de 3 ans maintenant. Ce qui suggère que son développement pourrait être à un stade assez avancé et qu'il pourrait sortir bien avant The Last of Us 3 qui lui n'est qu'à l'état de concept dans la tête de son créateur. On dosera toutefois puisque concernant se mystérieux projet, rien ne peut confirmer ni son existence, ni son avancé. On ne sait pas si le jeu a été rebooté, ni combien de développeurs y seraient prétendument attelés.

Une chose est sûre, ce n'est pas la première fois que l’on entend parler de multiples projets multiples au sein du studio. En revanche, l’association avec la licence Uncharted n’avait jamais été faite jusqu’ici. Quoi qu’il en soit, il serait étonnant que l’on ait des nouvelles dans les prochains mois. La communication devrait vraisemblablement se concentrer sur Intergalactic, à moins que la stratégie du studio ne change d’ici là.

Wait and see comme on dit. Vos théories sur ce projet secret ? Uncharted 5 ou quelque chose qui n’a rien à voir ?

Source : Daniel RPK