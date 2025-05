C'est l'effervescence totale du côté de Naughty Dog ces derniers mois. Le studio établi a Santa Monica a enchaîné l'annonce de sa nouvelle licence avec les nombreuses sorties entourant la licence The Last of Us (le portage PC du deuxième opus, la compilation des deux jeux et la diffusion de la saison 2 de la série HBO). Pour autant, tous ses projets ne semblent pas aboutir. Alors que les rumeurs autour d'un certain « Uncharted 5 » commençaient à reprendre, des échos rapporteraient qu'un nouveau jeu aurait été annulé en interne.

Bonne ou mauvaise nouvelle pour Uncharted 5 ?

Tout n'a pas été rose pour Naughty Dog depuis la sortie du sequel des aventures de Joel et Ellie. Porté par la richesse de l'univers post-apocalyptique et l'engouement qui l'entourait, le studio s'était lancé dans le développement d'un opus à part, entièrement multijoueur. Finalement, le projet a été annulé en 2023. Les équipes se sont donc lancées dans d'autres aventures. Or, l'une d'elle s'est elle aussi éteinte. Les fans croisent les doigts pour qu'il ne s'agisse pas d'Uncharted 5.

Bien que Naughty Dog ait annoncé il y a de ça plusieurs années avoir tourné la page sur le chapitre Uncharted, la licence ne serait pas morte pour autant. De fait, plusieurs bruits de couloir rapportaient encore l'an dernier qu'un remake du premier opus serait en préparation. Plus encore, un récent leak concernant un projet dirigé par Shaun Escayg, le directeur qui signait le spin-off The Lost Legacy, a relancé l'espoir qu'Uncharted 5 voit le jour au sein du studio californien.

Mais de nouveaux remous secouraient dernièrement les équipes de Naughty Dog. Selon Daniel Ritchman, insider qui nous avait auparavant habitué aux nouvelles provenant de Hollywood, le studio viendrait d'annuler un nouveau jeu. Selon ses sources, le titre aurait été abandonné un peu plus tôt en 2025 après un an de développement. Le lancement du chantier en interne aurait fait suite à l'arrêt de The Last of Us Online. L'inquiétude pointe déjà chez les fans qui espèrent un Uncharted 5.

Cependant, dans le même temps, on a peut-être encore de l'espoir. Les rumeurs rapportent qu'un autre projet non-annoncé serait toujours en préparation en parallèle d'Intergalactic The Heretic Prophet. Ce serait donc le fameux jeu d'Escayg. Si tel était le cas, il y aurait probablement encore une chance pour « Uncharted 5 ».

Artwork d'Uncharted 4: A Thief' End. © SIE / Naughty Dog.