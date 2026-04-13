Cela fera bientôt 10 ans que Nathan Drake a rangé le holster pour goûter aux joies de la vie de famille. Avec Uncharted 4 A Thief’s End, Naughty Dog pensait refermer le chapitre de l'aventurier le plus bankable de PlayStation, sans totalement sceller le tombeau. Avec la parenthèse The Lost Legacy, porté par Chloe Frazer, visage connu et apprécié de la licence, le studio californien laissait entrevoir un possible passage de relais, resté lettre morte depuis. Uncharted 5 se fait désespérément attendre, mais serait une réalité selon plusieurs rumeurs persistantes. Pas plus tard que la semaine dernière, le très bien renseigné Tom Henderson évoquait un projet amorcé avant la pandémie de COVID-19. Mais depuis, pas l’ombre d’un jeu. Alors, lorsqu’un « leak » tombé de nulle part, et cochant un peu trop parfaitement les cases du fantasme collectif autour d’Uncharted 5, Internet s’est rapidement emballé. Un peu trop vite peut-être ?

Nathan Drake de retour dans Uncharted 5, vraiment ?

Il suffit parfois d’un leak véridique pour que les insider en devenir prennent un peu trop confiance. Tout le weekend, un certain Alir, qui avait notamment dévoilé certains plans de Sony à l’avance, a fait une série d’affirmations autour de PlayStation. Un remake de Bloodborne, The Last of Us 3… et un certain Uncharted 5, sont autant de projets évoqués. D’après lui, ce nouvel épisode, qui serait bien chapeauté par Shaun Escayg (The Lost Legacy), marquerait le grand retour de Nathan Drake, accompagné de sa fille Cassie, pressentie pour assurer la relève. Toujours selon ces informations, le jeu serait en développement depuis trois ans, avec une sortie envisagée en 2029, à l’ère de la PS6. De quoi cocher toutes les cases du bingo du jeu rêvé des fans, au point que cela paraîtrait trop beau pour être vrai.

« C'est juste tout ce qu'on veut, j'espère que c'est vrai », a commenté un fan. La communauté n’a d’ailleurs pas tardé à débattre de l’éventuelle direction prise, certains ne jurant par un retour de Nathan Drake dans Uncharted 5, tandis que d’autres préfèreraient une nouvelle ère, dans la veine de The Lost Legacy. Mais alors que la rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre, l’insider a rapidement tenté de calmer le jeu, requalifiant certaines de ses affirmations en simples « hypothèses ».

Quelle direction pour un nouvel épisode ?

« Ce ne sont pas des leaks […] ne prenez pas tout ce que j’ai dit comme une confirmation. Je ne viendrait pas démentir ou confirmer quoique ce soit », a-t-il rapidement rétropédalé avant d’ajouter : « Je n’ai jamais dit que ce seraient deux protagonistes, c’était une supposition », avant que ses posts originaux ne disparaissent. En d’autres termes, ça sent le bullshit à plein nez. Du moins sur un éventuel retour de Nathan Drake, car Uncharted 5 semble plus probable que jamais, surtout au regard de la dernière photo partagée par Shaun Escayg aux Caraïbes et des déclarations de Tom Henderson. On ne rappellera jamais assez : ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, et attendez des sources plus fiables avant de vous emballer.

Mais bon, vu que le débat est lancé. Vous préféreriez un Uncharted 5 avec Nathan Drake, Chloe ou un tout nouveau protagoniste ?