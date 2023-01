Après 15 ans de loyaux services, Nathan Drake est parti à la retraite mais quid de la licence Uncharted ? Les rumeurs autour d’un nouvel épisode se font persistantes et pourtant Naughty Dog est formel : la franchise à succès telle qu'on la connaît est derrière eux. « Nous allons désormais de l’avant » expliquait Neil Druckmann dans une interview accordée à Buzzfeed. Les Dogs en ont peut-être terminé avec Drake, mais Sony pourrait bien ne pas vouloir lâcher sa poule aux œufs d’or de sitôt. Il se pourrait même que l’éditeur japonais ait teasé un potentiel Uncharted 5 dans sa dernière publicité.

Uncharted 5 teasé dans la dernière pub pour la PS5 ?

Naughty Dog en a terminé avec Nathan Drake, mais qu’en est-il de la licence Uncharted ? Depuis de nombreux mois, des bruits de couloir laissaient entendre qu’un nouvel épisode serait bien en développement. D’un côté, certains prétendent que Sony aurait commandé un reboot de la licence, qui ne serait alors plus confiée au studio californien. De l’autre, une employée des Dogs chargée du recrutement avait confirmé qu’un Uncharted 5, ou en tout cas un nouvel opus, était en préparation chez eux. Le projet serait alors développé en étroite collaboration avec une nouvelle entité PlayStation. Le mystère plane encore, mais Sony pourrait bien avoir teasé ce fameux Uncharted 5 dans sa dernière publicité.

De nombreux joueurs en sont en tout cas persuadés. Pour promouvoir la fin de la pénurie de la PS5, Sony a sorti le grand jeu avec un spot en live action où l’on y voit les grosses sorties de la console, mais aussi celles à venir comme Final Fantasy 16 et Marvel’s Spider-Man 2. Facilement manquable au milieu de toutes les références, une séquence montre une jeune femme blonde, torche à la main qui dépoussière un ancien artéfact. Contrairement aux autres plans pour les licences phares de l’éditeur, la scène n’est pas reconnaissable au premier coup d'œil, laissant penser qu’il pourrait s’agir d’un jeu non annoncé et donc d’Uncharted 5.

Un nouvel opus sans Nathan Drake ?

Sans spoiler le quatrième opus, avec un tel choix d'actrice, de nombreux joueurs sont convaincus qu’il s’agit de la relève de Nathan Drake. Si Naughty Dog est prêt à quitter la série Uncharted dans sa forme actuelle, il ne serait pas surprenant de la voir revenir avec d’autres protagonistes ou un autre studio aux commandes. Cassie, Chloe, Sam ou même une toute nouvelle tête figurent parmi les prétendants.

On se rappelle par ailleurs qu’il avait été question d’un spin-off avec un jeune Sullivan avec Bend Studio (Days Gone) aux commandes pendant un moment. Affaire à suivre, puisque seul le temps nous dira s’il s’agissait bien d’un teasing pour Uncharted 5 ou un simple clin d’œil à la licence.