Naughty Dog n’en a pas terminé avec la licence Uncharted. Fort du succès commercial de ses jeux et du film avec Tom Holland à l’affiche, le studio PlayStation compte bien sortir un nouvel opus prochainement.

Uncharted 5 bientôt en développement

L’information nous vient de Christina-Marie Drake McBrearty fraîchement employée au sein des Dogs en tant que recruteuse principale. Sa mission, trouver les futurs talents qui viendront gonfler les rangs du studio derrière The Last of Us.

Dans sa publication LinkedIn appelant aux candidatures des développeurs, la nouvelle recruteuse stipule qu’elle est à la recherche « de talents de tous niveaux, des êtres spéciaux pour constituer les futures équipes, non seulement des prochains jeux du studio mais aussi de l’héritage d’Uncharted ». En d’autres termes, Naughty Dog compte bel et bien développer un Uncharted 5, qui ne devrait sûrement pas sortir sous cette appellation.

Qui pour prendre la relève de Nathan Drake ?

Le studio a en effet confirmé à plusieurs reprises qu’Uncharted 4 marquait la fin des aventures de Nathan Drake. Mais là où un périple s’arrête, un autre commence. La piste la plus probable serait Chloe Frazer et Nadine, à l’affiche du standalone Uncharted : The Lost Legacy, qui avait reçu un bon accueil critique et commercial. Évidemment, rien n’exclut que le studio américain souhaite partir sur de nouvelles bases avec un casting complètement inédit.

Une chose est certaine, Uncharted 5 et l’avenir de la licence se façonnera chez Naughty Dog. Des rumeurs sérieuses avaient fait état d’un nouveau jeu en développement chez Bend Studio, créateurs de Days Gone. Craignant d’être absorbés par les Dogs, les dirigeants du petit studio avaient finalement à être retirés du projet Uncharted pour travailler sur une licence de leur propre cru.

Et vous ? Qui aimeriez-vous voir en tête d'affiche de ce nouvel Uncharted ? Chloe, Sully, de nouveaux personnages ?