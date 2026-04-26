Il y a bientôt dix ans, Naughty Dog prenait une décision pour le moins radicale avec Uncharted 4: A Thief’s End : celle de mettre un terme aux aventures de Nathan Drake, et par extension à sa franchise très appréciée née à l'époque de la PS3. Même si, techniquement, c’est finalement The Lost Legacy qui a obtenu ce rôle lors de sa sortie en 2017. Pourtant, depuis quelques semaines, des rumeurs semblent faire état de l’existence d’un Uncharted 5, qui serait actuellement en développement au sein du studio. On fait le point sur cette affaire.

Un insider l’affirme, Uncharted 5 serait bien une réalité

Si cela fait plusieurs années maintenant que des rumeurs évoquent un potentiel retour de la franchise, la faute notamment à une mystérieuse séquence apparue dans l’une des pubs de la PS5 en 2023, les choses ont réellement commencé à prendre l’ampleur dernièrement, avec les déclarations d’un nouvel insider publiées sur X. Après avoir fait ses preuves en ayant visé juste au sujet de God of War et de Metro 2039, Alir a en effet attiré l’attention des internautes en affirmant le 28 mars dernier que Naughty Dog travaille bel et bien sur un nouveau Uncharted.

Quelques jours plus tard, il profitait ensuite d’un nouveau post publié par Shaun Escayg, réalisateur de The Lost Legacy, sur Instagram pour revenir sur le sujet, en affirmant cette fois-ci qu’Uncharted 5 serait justement réalisé par ce dernier. Ce qui, forcément, a poussé de nombreux internautes à supposer que la mystérieuse photo publiée par le créateur, prise à Trinité-et-Tobago, pourrait faire partie des recherches qu’il mène pour les besoins du jeu. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque plusieurs autres détails ont également été révélés par l’insider.

Toujours selon Alir, Uncharted 5 devrait ainsi mettre en scène Cassie, la fille de Nathan Drake apparue dans l’épilogue du quatrième opus, en sachant que le héros emblématique de la franchise devrait également faire partie de l’aventure. Dans quelle mesure ? Il est évidemment bien trop tôt pour le déterminer, surtout sachant que les bruits de couloir semblent se contredire à ce sujet. Tandis que certains en parlent comme d’un second protagoniste, d’autres semblent indiquer qu’il pourrait bien n’avoir qu’un rôle mineur dans Uncharted 5.

De nombreux indices, mais aucune confirmation

Quant à la date de sortie du jeu, elle pourrait bien être fixée pour 2029, même si son développement aurait débuté il y a trois ans maintenant. Sans doute la priorité de Naughty Dog est-elle pour l’instant accordée à Intergalactic: The Heretic Prophet, le prochain jeu de Neil Druckmann annoncé aux Game Awards 2024. Bien sûr, insistons néanmoins sur le fait que toutes ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes, le studio n’ayant à aucun moment indiqué avoir entamé le développement d’un potentiel Uncharted 5.

Cela étant, il est vrai que les indices allant en ce sens se veulent de plus en plus nombreux. Le retour d’Escayg en tant que directeur créatif chez Naughty Dog en 2021 après plusieurs années passées chez Crystal Dynamics, par exemple, pourrait bien être un premier signe majeur. Au même titre que l’information de Tom Henderson selon laquelle un nouveau Uncharted était bel et bien envisagé par le studio il y a quelques années, avant que la pandémie de COVID-19 ne vienne finalement chambouler tous ses plans.

De même, au détour de certaines interviews plus ou moins récentes, Naughty Dog a ouvertement laissé entendre qu’ils ne seraient pas contre un retour de la franchise à l’avenir, même si cela ne constitue évidemment en rien une confirmation pour le moment. En l’état, et malgré toutes les rumeurs à ce sujet, il reste donc impossible de certifier qu’Uncharted 5 est bel et bien voué à devenir une réalité dans les années à venir. Mais en tout cas, une chose est sûre : l’enthousiasme des joueurs quant à cette possibilité est déjà plus que perceptible.

Sources : X, Insider Gaming