Unchated a connu pas mal de remous en coulisses avant de pouvoir sortir en 2016. Un ancien artiste de Naughty Dog revient sur la version initialement prévue par Amy Hennig. Ça aurait pu être une tout autre histoire.

Reports, changement de direction... Le développement d'Uncharted 4 n'a pas été de tout repos. Devenu un des jeux les plus emblématiques de la PS4, il a pourtant connu une véritable refonte scénaristique en plein court de route. Au départ, Amy Hennig était à la tête du projet et elle avait une tout autre vision de l'histoire, en particulier concernant le personnage de Sam Drake. Matt Radford, ancien artiste VFX chez Naughty Dog, raconte.

Si Sam Drake avait été le méchant dans Uncharted 4 ?

À l'occasion de son interview pour le podcast Kiwi Talkz, l'artiste Matt Radford est revenu sur son expérience passée chez Naughty Dog. Il se souvient notamment du temps où il a travaillé sur Uncharted 4 alors qu'Amy Hennig était toujours aux commandes. À l'époque, l'histoire était bien différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Sam Drake, le frère retrouvé de Nate, n'avait pas du tout été pensé comme tel :

La vision qu'Amy Hennig avait du jeu que j'ai vu ne mettait pas en scène les même personnages, notamment Sam. Il était déjà là, mais ce n'était pas le même gars. C'était très, très différent. Sam était alors le méchant. Matt Radford, pour Kiwi Talkz.

Sam Drake. © SIE / Naughy Dog

D'ailleurs à l'époque, Hennig n'avait pas recruté Troy Baker pour jouer Sam Drake, comme dans la version finale. Matt Radford se souvient qu'il s'agissait d'un autre comédien. Il précise en plus qu'il travaille toujours avec elle de nos jours, comme sur le jeu Star Wars Ragtag d'Electronic Arts Vancouver (qui aurait été annulé en 2019). Nolan North, l'interprète de Nathan Drake, avait déjà évoqué antérieurement le nom de Todd Stashwick comme premier acteur pour son frère d'Uncharted 4.

Radford se souvient aussi que, pour lui, la version d'Amy Hennig était « cool ». Il veut aussi dire que ça n'enlève absolument rien à la version définitive de 2016. « Uncharted 4 était incroyable », alors selon lui il ne faut « pas blâmer la vision de Neil [Druckmann] et Bruce [Straley] », qui ont repris les rênes en 2014.

L'histoire aura d'ailleurs prouvé que leur version d'Uncharted 4: Among Thieves valait la peine. Évidemment le départ d'une figure aussi importante qu'Amy Hennig chez Naughty Dog a fait beaucoup de bruit. Les rumeurs, démenties par la suite, disant que Straley et Druckmann l'aurait plus ou moins poussée dehors y ont aidé. Mais si les coulisses de création de celui qui a été élu plusieurs fois jeu de l'année, le livre Uncharted - Journal d'un explorateur de Bruno Provezza et Nicolas Desneschau fait la lumière sur tout cela.