Dans le milieu de la collection, Prime 1 Studio s'est forgé une solide réputation avec des créations toutes plus somptueuses les unes que les autres. Mais une telle qualité se paye le prix fort et la statuette de Nathan Drake en version Uncharted 4 ne déroge pas à la règle.

Prime 1 Studio régale avec une statuette Uncharted 4

La statuette Prime 1 Studio d'Uncharted 4 est un beau bébé d'environ 15Kg et des mensurations qui l'empêcheront d'être exposée partout. 69cm de haut x 46cm de large x 62cm de profondeur, ça commence à faire !

Peinte à la main, elle représente l'Indiana Jones X Tomb Raider de PlayStation, Nathan Drake, dans sa dernière aventure. Comme d'habitude avec ce fabricant, on ne peut que rester pantois face au travail des artistes. Le visage est d'une fidélité jamais vue et chaque partie du corps de Drake est ultra détaillée. La variante Deluxe est vendue avec deux têtes et deux bras droits interchangeables, ainsi qu'un AK-47 avec bandoulière pour les précommandes (via Edition Collector).

Mais on l'a dit plus haut, Prime 1 Studio ne fait pas dans les statues abordables vu le résultat. De ce fait, la version Standard est affichée au prix de 1 299$, hors frais de port et de douane. La déclinaison Deluxe est 100€ plus chère, soit 1 399$, toujours hors frais de port et de douane. Avec les nouvelles règles en vigueur, et part si la société a des entrepôts en Europe (à vérifier), la douane frappera à coup sûr.

Si ça ne vous effraie pas, les précommandes débutent ce jeudi 28 juillet à 8h00. Ici pour la Standard Edition et là pour la DX, ou sinon, attendre qu'elle soit proposée chez des revendeurs français. Vous avez quelques photos dans notre galerie et le reste dans les liens précédents.