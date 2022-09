Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy confirment leur arrivée sur PC dans une version ultime. Date de sortie, bande-annonce, nouveautés et configurations, voici ce qu'il y a à savoir avant le jour J.

Plus de doute, Uncharted 4 et The Lost Legacy seront disponibles le 19 octobre 2022 sur PC. La date de l'Epic Games Store, cette fois, était la bonne. Développée par Iron Galaxy, cette version tournera jusqu'en 4K 60fps avec une optimisation pour cette plateforme.

Cette version d’Uncharted : Legacy of Thieves Collection est optimisée pour PC avec des améliorations de qualité de vie telles qu’une IU repensée, l’ajout de curseurs, la détection du processeur graphique et de la mémoire vidéo, la prise en charge de différents temps de chargement et bien plus. Profitez pour la première fois de fonctionnalités graphiques améliorées conçues spécifiquement pour PC, comme l’ajustement des textures et de la qualité de modèle, du filtrage anisotrope, des reflets et de l’occlusion ambiante.

Laissez votre empreinte sur la carte et personnalisez encore plus votre expérience avec les options de modification des touches, de verrouillage des icônes de manette et d’ignorer la saisie. Si vous souhaitez encore plus de lumière, profitez de la prise en charge RGB des périphériques Razer Chroma et appareils compatibles Chroma Link, ainsi que des modèles Logitech et Corsair