Le 10 mai 2026, Uncharted 4: A Thief’s End célèbrera officiellement son dixième anniversaire, marquant ainsi un triste palier pour les fans de la franchise. En effet, si l’on enlève The Lost Legacy, le standalone mettant en scène Chloe et Nadine sorti en 2017, cela va faire une décennie que Naughty Dog a mis un terme aux aventures de Nathan Drake, avec un opus acclamé par la critique comme le public. Mais à en croire de nouvelles révélations, le destin d’Uncharted 4, aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs jeux de la PS4, a bien failli être très différent.

La genèse tourmentée d’Uncharted 4

C’est en tout cas ce qu’a révélé Gabriel Betancourt, lighting artist chez Naughty Dog entre juillet 2012 et février 2019, à l’occasion d’une interview pour la chaîne KIWI TALKZ. Revenant sur l’histoire du premier prototype d’Uncharted 4, qu’il se refuse toutefois à nommer malgré le fait qu’on sache tous de quel jeu il parle, le développeur explique que celui-ci a été en production pendant près de trois ans avant que la direction ne déclare finalement « avoir des doutes » à son sujet malgré le succès de la licence jusqu’à Uncharted 3 : L’Illusion de Drake.

« La franchise avait connu le succès jusqu’à présent, il n’y avait aucune raison de douter que ce projet soit couronné de succès. Mais à l’époque, le dirigeant [que l’on suppose être Amy Hennig, ndlr] était entouré de gens qui ne faisaient que lui dire oui, et ils baignaient dans la gloire de leur succès alors qu’ils entamaient leur quatrième projet » se souvient l’ex-employé de Naughty Dog. « Et alors qu’ils devaient respecter une deadline pour la production d'une démo, je pense qu’ils ont tout simplement pris cela pour acquis ».

Et c’est précisément sur ce point que le bât blesse. Car alors que l’équipe d’Uncharted 4 a décidé de demander son avis à l’un des responsables d’une autre équipe de Naughty Dog, que l’on imagine sans surprise être Neil Druckmann alors en plein travail sur le second The Last of Us, ce dernier n’aurait visiblement pas mâché ses mots. « Je n’étais pas là, j’ai juste entendu l’histoire, mais ce réalisateur est entré dans la pièce où se trouvaient tous ces gens, il a pris la manette, et il a dit à tout le monde : ‘Ce jeu est nul’ » affirme Betancourt.

Bataille interne chez Naughty Dog

Une remarque qui, naturellement, a pris toute l’équipe d’Uncharted 4 de court, et aurait inévitablement provoqué la colère d’Amy Hennig. Pourtant, même en entendant dire que son retour était « impoli », Neil Druckmann aurait insisté en précisant son point de vue : « Non, mais ce jeu est nul. Il n’y a pas d’objectifs, on a du mal à suivre ce qui se passe, les commandes sont maladroites, ça ne vous ressemble pas. Ce n’est pas à la hauteur de ce que nous avons proposé par le passé » aurait notamment déclaré l’actuel directeur de Naughty Dog.

« À la fin de la réunion, les gens sont repartis vraiment furieux » explique alors Betancourt. « Je suis surpris que ce directeur ait eu le culot de dire un truc pareil ». Les choses ne s’arrêtent toutefois pas là. Malgré ce premier retour, Amy Hennig aurait insisté auprès de son équipe pour poursuivre le développement d’Uncharted 4 en « ignorant les détracteurs ». Mais après avoir réexaminé le projet, la direction aurait finalement décidé de reprendre les choses en main, de peur que Sony ne retire à Naughty Dog son financement.

« Du coup, [Amy Hennig] a été écartée, même si elle a connu le succès par le passé, et [Neil Druckmann], accompagné de deux autres personnes, a été chargé de venir à la rescousse pour redresser la barre. Et le jeu a dû être refait » affirme Betancourt. « Puis environ trois ans plus tard, donc après cinq à six ans de production au total, [Uncharted 4] est devenu un succès ». Ce qui, dans l’ensemble, correspond alors aux échos que nous avions eu jusqu’à présent concernant le développement compliqué de ce quatrième opus des aventures de Nathan Drake.

Plus de peur que de mal

Maintenant, insistons tout de même encore une fois sur ce point : à aucun moment Betancourt ne cite les noms d’Uncharted 4, d’Amy Hennig et de Neil Druckmann au cours de son anecdote. Nous avons néanmoins pris le soin de les ajouter car au vu des événements comptés par l’ex-employé de Naughty Dog, il ne peut s’agir que de cela. Après tout, Uncharted est la seule franchise du studio à avoir accueilli un quatrième volet entre 2012 et 2019, et Amy Hennig est la seule réalisatrice à avoir quitté ce dernier en plein travail durant cette période.

Dans tous les cas, cela montre également que même pour un studio comme Naughty Dog, rien n’est jamais définitivement acquis. Car même après une trilogie couronnée de succès, ce dernier semblait visiblement prêt à foncer dans le mur avec Uncharted 4, en tout cas si un reboot du projet n’avait pas été opéré en cours de route. Heureusement, le destin du jeu en aura finalement été tout autrement, et aura réussi à propulser Naughty Dog vers de nouveaux sommets avant que The Last of Us Part 2 ne vienne à son tour reproduire cet exploit.

Source : KIWI TALKZ