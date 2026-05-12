Vous souhaitez en découvrir davantage sur la première version abandonnée d’Uncharted 4 ? Dans ce cas, ce nouveau documentaire est assurément fait pour vous.

Dernièrement, Uncharted 4 A Thief’s End n’a pas manqué de refaire parler de lui dans les médias. Bien sûr, le fait qu’il vienne tout juste de célébrer son dixième anniversaire le 10 mai 2026 y est sans doute pour beaucoup. Mais pas que. Car avant cela, c’est Gabriel Betancourt, un ancien employé de Naughty Dog, qui a ramené le titre sous le feu des projecteurs en évoquant la façon dont PlayStation a failli abandonner son développement en raison d’un premier prototype qualifié de « nul ». Un premier prototype qui se dévoile aujourd’hui davantage à nous.

La version abandonnée d’Uncharted 4 se dévoile enfin

En effet, pour ceux s’étant intéressés aux coulisses de développement d’Uncharted 4 par le passé, il était déjà connu depuis longtemps qu’avant de finir entre les mains de Neil Druckmann et Bruce Straley, le titre avait débuté sa conception sous la direction d’Amy Hennig, créatrice de la franchise. Des divergences créatives, telles que précisées très récemment par Betancourt, ont néanmoins conduit celle-ci à quitter les rangs de Naughty Dog, ce qui explique pourquoi les créateurs de The Last of Us ont finalement hérité du projet.

Jusqu’à présent, quasiment aucun élément concret n’avait toutefois filtré quant à la version d’Hennig, que l’on savait pourtant être à un stade plus ou moins avancé au moment de son reboot. Mais c’était sans compter sur l’incroyable travail réalisé par le youtubeur Thekempy, qui s’est plongé dans la genèse mouvementée d’Uncharted 4 dans une nouvelle vidéo de près d’une heure et demie. Une vidéo qui dévoile alors notamment des extraits inédits de la première version du jeu, avec du gameplay, des scènes de motion capture, et plus encore.

« Cette vidéo retrace toutes mes découvertes concernant la version originale d’Uncharted 4 imaginée par Amy Hennig. Elle est l’aboutissement de huit années de recherches, d’analyse de données et de persévérance pour tenter de répondre à la question suivante : à quoi ressemblait l’Uncharted 4 d’Amy Hennig » explique le créateur dans la description de la vidéo. Du véritable pain béni pour les fans de la franchise, donc, qui peuvent enfin en découvrir davantage sur la création du meilleur jeu d’action-aventure de ces dix dernières années.

Les fans saluent le travail réalisé

Dans les commentaires, les réactions ne se sont d’ailleurs pas faites attendre. « Incroyable vidéo. C’est sans conteste l’aperçu le plus complet de ce qui s’est passé dans les coulisses d’Uncharted 4 », affirme par exemple un internaute en réponse à la vidéo. « C’est un travail d’enquête exceptionnel, cette vidéo est un chef d’œuvre. Merci d’avoir mis tout cela en lumière ! », déclare un autre. « C’est un travail très impressionnant ! C’est cool de pouvoir enfin en découvrir autant sur la version originale », assure enfin un dernier de son côté.

Bien sûr, les fans d’Uncharted 4 n’hésitent alors pas à y aller de leur petit commentaire en comparant cette version avec la version finale. Et si certains semblent regretter que la version d’Hennig n’ait jamais pu voir le jour, beaucoup se réjouissent malgré tout que le jeu ait pu devenir celui que l’on connait aujourd’hui. Reste maintenant à découvrir si, au-delà de cette enrichissante vidéo signée Thekempy, Naughty Dog acceptera un jour de revenir personnellement sur les coulisses assurément fascinantes de l’un de ses titres les plus appréciés.

Source : Thekempy