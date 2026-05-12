Déjà dix ans que les aventures de Nathan Drake se sont achevées. Comme le rappelait très justement notre cher Matthieu dans son édito, Uncharted 4 A Thief's End marquait aussi la fin d’une certaine idée du blockbuster d’aventure, avec un grand A. Celui des expéditions exotiques, des fusillades improbables et des aventuriers qui escaladent des ruines vieilles de plusieurs siècles avec la même souplesse qu’un chat pendant son quart d’heure de folie. Depuis, le genre semble dormant. Tous les regards se tournent désormais vers Tomb Raider Catalyst, actuellement en développement chez Crystal Dynamics. Faute d’une annonce ou d’une véritable célébration pour cet anniversaire symbolique, PlayStation a tout de même décidé de faire quelques beaux cadeaux à tous ses joueurs, avec quelques jours de retard. Aucune condition cachée ni d’abonnement PS Plus obligatoire, tout le monde peut en profiter.

Des cadeaux Uncharted pour les joueurs PS5 te PS4

Le 10 mai 2026, Uncharted 4 soufflait donc sa dixième bougie. Pour l’occasion, PlayStation célèbre l’événement sans fanfare avec quelques cadeaux destinés à l’ensemble des joueurs et joueuses PS5 comme PS4. Fidèle à ses habitudes, Sony distribue ainsi une série d’avatars pour que vous puissiez habiller vos profils aux couleurs d’Uncharted. Cela inclut plusieurs symboles bien connus de la saga dont une pièce de pirate, le disque et la défense de Ganesh de Lost Legacy, ainsi que la bague gravée du désormais iconique « Sic Parvis Magna ». « Nous sommes toujours aussi émerveillés par l’amour que vous portez au jeu depuis maintenant dix ans. Vous avez partagé votre admiration pour l’incroyable performance de Nolan North en tant que Nathan Drake. », a écrit Naughty Dog dans un message adressé aux fans.

Pour profiter de ces cadeaux Uncharted, il vous suffira donc simplement de rentrer le code destiné à la région dans laquelle votre compte PSN a été enregistré, à savoir :

Europe, Australie, et Nouvelle-Zélande : R3ED-24QD-E4DM

: R3ED-24QD-E4DM Amériques : HG23-6T4H-RNHQ

: HG23-6T4H-RNHQ Asie : PEC5-32RK-EPEQ

: PEC5-32RK-EPEQ Corée du Sud : FHT3-4RGP-RBJ8

: FHT3-4RGP-RBJ8 Japon : L8EF-LAC6-PH3B

Et ce n’est pas tout. PlayStation a également confirmé qu’un thème dynamique d’Uncharted pour le Centre de Bienvenue sera disponible ultérieurement ce mois-ci, sans date communiquée. Ce petit cadeau ne nécessitera pas d’entrer de code, il sera automatiquement déployé. On vous tiendra évidemment informés lorsqu’il sera disponible.

Allez sur le PS Store sur PS5 ou PS4, puis sur le PS Store

Cherchez la section « Utiliser un code » Vous pouvez également aller directement sur le site PlayStation, de cliquer sur votre profil, puis la section « Utiliser un code »

Entrez le code « R3ED-24QD-E4DM »

» Le cadeau est validé, vous n'avez plus qu'à remplacer votre image de profil actuelle

Source : Naughty Dog