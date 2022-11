Un film ou une série disponible exclusivement sur la version espagnole ou canadienne de Netflix. Un match de la Coupe du monde de foot diffusé en clair dans l'Hexagone mais inaccessible sur le service en ligne du diffuseur, lors d'un petit weekend au Portugal, à cause de la géolocalisation. Ça vous parle ?

Ce genre de menus inconvénients peut déjà être résolu grâce à l'utilisation d'un VPN (Virtual Private Network ou Réseau privé virtuel dans la langue de Molière). Mais si jamais vous l'ignoriez, pour le jeu vidéo aussi, posséder un VPN s'avère bien utile ! Et avec la belle offre que propose NordVPN à l'occasion du Black Friday, il est plutôt malin de savoir pourquoi !

Pour le Black Friday, Nord VPN propose une offre à -68% + 3 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans.

Profitez du meilleur prix du marché... mondial !

Entre les différentes boutiques en ligne européennes, américaines et japonaises, il y a d'abord une différence majeure : celle du catalogue. En effet, les plateformes de ventes pour consoles et PC ne proposent pas toutes les mêmes jeux, ni... les mêmes prix. Ainsi, en utilisant un VPN qui génèrera l'adresse IP de la zone géographique la plus avantageuse pour l'achat de votre jeu, vous étofferez votre ludothèque à moindre coût. Et donc aussi avec des titres absents de votre store local !

NordVPN, l'assurance d'un réseau privé, pour jouer en toute sécurité.

Jouez dans les meilleures conditions

Versions bêta ou jeux en ligne, en particulier asiatiques, sont souvent réservés à leur propre territoire. Avec NordVPN, vous savez que vous pouvez y avoir accès, mais en plus vous profitez d’un réseau privé, au plus proche des serveurs de jeux. L'avantage est évident : une latence quasi inexistante et des temps de réponse optimum. C'est aussi ça le bénéfice d'avoir accès à des serveurs dédiés et totalement sécurisés, histoire de ne jamais pouvoir être la cible de hackers. Le réseau mesh qui rend votre couverture Wi-Fi la plus performante possible, ainsi que la protection Anti-menaces, sont disponibles gratuitement via NordVPN. C'est déjà Noël !

Allez, il vous reste une petite place pour la bûche avec l'option split tunneling qui vous offre la possibilité de protéger vos applications choisies dans le réseau virtuel.

NordVPN, c'est donc évidemment multi-avantage, et donc aussi pour le jeu vidéo. Pour le Black Friday, il y a une offre à ne pas louper : -68% + 3 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans !