Depuis plusieurs années, des groupes de citoyens ont entrepris de débusquer et faire arrêter les pédophiles qui sévissent sur Internet. Pour mettre hors d’état de nuire ces prédateurs avant qu’ils passent à l’acte, ces groupes se font passer pour de jeunes adolescents et victimes potentielles. Une de leurs dernières cibles était un des hauts responsables de PlayStation chez Sony.

Un des dirigeants du PlayStation Network vient d’être licencié des suites de soupçons de pédophilie et de la mise en ligne d'une vidéo remplie de preuves a priori accablantes. Il aurait en effet été surpris en train de tenter d’organiser des rapports sexuels avec une personne se faisant passer pour un mineur de 15 ans. Cette personnalité, c’est George Cacioppo, jusqu'alors vice-président sénior en charge de l’ingénierie du PlayStation Network chez Sony.

Une traque d’une redoutable efficacité

George Cacioppo aurait été démasqué par le groupe People vs. Preds. Ce dernier s’est en effet fait passer pour un jeune garçon de 15 ans sur le réseau social Grindr. C’est sur ce dernier qu’il est entré en contact avec le responsable de PlayStation. D’après les captures d’écran des échanges entre les deux personnes, George Cacioppo avait bien conscience d’échanger avec une personne de 15 ans.

Toujours selon ces captures, George Cacioppo aurait envoyé des photos sexuellement explicites au "jeune garçon." Les deux partis auraient ensuite convenu d’un rendez-vous et le responsable de l’ingénierie du PlayStation Network aurait communiqué son adresse personnelle. Lorsque le représentant de People vs. Preds s’est rendu sur place à 4h30 du matin, George Cacioppo attendait bel et bien devant chez lui.

Chez PlayStation, on ne plaisante pas avec la pédophilie

Lorsqu’il s’est rendu compte que la personne vendue au rendez-vous n’était pas celle attendue, George Cacioppo s'est précipité chez lui. Histoire de rendre la situation encore plus délicate pour Sony, George Cacioppo portait un t-shirt PS5 au moment des faits. Contacté par le site américain Cnet, Sony Interactive Entertainment n’a pas tardé à réagir :

Nous sommes au courant de la situation et l’employé en question a été licencié.

Âgé de 64 ans, George Cacioppo dirigeait l’ingénierie du PlayStation Network depuis septembre 2013. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de savoir si ces accusations de pédophilie vont mener à une intervention de la police.

Comme le rapporte Kotaku, People vs. Preds a indiqué avoir mis la vidéo de l’affaire en ligne car la police ne collabore pas directement avec les groupes comme eux. Même si les preuves et les faits semblent parler d’eux-mêmes, il est nécessaire de respecter la présomption d’innocence en attendant un éventuel jugement.

Que vous inspire cette sordide affaire de pédophilie ? Que pensez-vous de la réaction de PlayStation ? Soutenez-vous les actions des groupes comme People vs. Preds ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.