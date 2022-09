Mine de rien, le 18 novembre se rapproche à grande allure et Nintendo poursuit sa campagne de communication autour de Pokemon Ecarlate/Violet. Après un petit teasing de quelques jours, les développeurs ont révélé une des nouvelles créatures des jeux. Elle est loin de faire l’unanimité.

Un nouveau Pokemon de Ecarlate & Violet dévoilé

Comme le veut la tradition, la région de Paldea abritera de nouvelles créatures. Quelques-unes ont déjà été dévoilées au travers des différentes bandes-annonces et chaque révélation ne manque pas de faire réagir la communauté ô combien passionnée. Si certaines ont fait l’unanimité comme Pohm la petite souris ou Pâtachiot, ce n’est pas le cas de TagTag. Fraîchement annoncé avec son propre trailer en CGI, ce nouveau Pokemon divise les fans.

De type poison et normal, une grande première, ce Singe Venin nocturne de 0,7 cm pour 27,2 kg sévit à la nuit tombée. Recouvrant ses doigts de sa salive toxique, ce nouveau Pokemon peint des motifs sur les arbres de son territoire. Une tactique qui permet d’attirer ses congénères de type Insecte qui se retrouvent alors paralysés. En combat, il pourra apprendre les talents Délestage ou Toxitouche.

Mais ce ne sont pas tant ses caractéristiques sur lesquelles les fans s’attardent mais son apparence, basée sur un aye-aye. Certains le trouvent simplement hideux, moche, disgracieux, les termes fusent de partout sur les réseaux sociaux et Reddit. D’autres estiment qu’il est mignon comme tout, que son design est très bien travaillé voire l’un des plus inspirés dernièrement. Comme d'habitude avec la communauté Pokemon, les réactions sont toujours très vives. A vous de choisir le 18 novembre prochain si vous souhaitez l'intégrer à votre équipe ou non.