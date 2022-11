Des mechas sont prêts à prendre d'assaut les consoles PS5, PS4, Xbox Series X|S & One avec ce jeu free to play.

Un nouveau free to play sur PS5, PS4, Xbox Series & One

Disponible depuis le 22 septembre en Europe et Asie sur PC, le jeu gratuit Gundam Evolution sera offert à plus de joueurs.

Gundam Evolution est un jeu de tir gratuit à la première personne et en équipe. Avec des combats JcJ à 6 contre 6. Trois modes de jeu basés sur des objectifs vous attendent : Point Capture, Domination et Destruction. Chaque mode de jeu propose son lot de défis uniques. Pour sortir vainqueur, chaque équipe devra élaborer et user de stratégies offensives et défensives poussées.

Le titre est en effet attendu pour le 1er décembre chez nous sur PS5, PS4, Xbox Series X|S & One.

Dans Gundam Evolution, la victoire dépendra de votre capacité à coopérer. Mais aussi à manier des robots provenant du multivers de la franchise. Chaque mecha a des compétences uniques mais pas que. Ils peuvent être personnalisés avec des skins pour les machines et les armes, des timbres, emotes et autres... Un titre qui sera en constante évolution et qui recevra de nouvelles cartes, robots, modes de jeu et objets pour customiser votre mecha.

Cette sortie PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S & One coïncide avec le déploiement de la saison 2. Celle-ci apportera des améliorations pour le matchmaking, des ajustements sur les matchs classés, de nouveaux objets de personnalisation, une mise à jour pour les pods de ravitaillement ou encore des trophées/succès.