Arma 3 qui est disponible depuis 10 ans déjà, se trouve contre sa volonté mêlé à l'actuelle Guerre en Ukraine. En effet des images issus du jeu sont utilisées pour illustrer le conflit dans l'objectif de faire circuler de fausses informations. Cette fois c'est le studio Bohemia Interactive lui même qui monte au créneau pour alerter.

Comme depuis toujours en temps de Guerre, la désinformation bat son plein avec la divulgations de fausses images du conflit. Avec cette fois l'utilisation du jeu Arma 3 pour créer des fakes news sur la Guerre en Ukraine. C'est pourquoi le studio Tchèque Bohemia Interactive a dévoilé la vidéo ci-dessous pour aider à lutter contre ce type de pratique et surtout pour faire cesser l'utilisation de son jeu par des tiers dans ce cadre.

Sur son blog le studio s'exprime en détail sur le sujet de l'Ukraine :

S'il est flatteur qu'Arma 3 simule les conflits modernes de manière aussi réaliste, nous ne sommes certainement pas ravis qu'il puisse être confondu avec des images de combats réels et utilisé comme propagande de guerre. Cela s'est déjà produit par le passé (des vidéos d'Arma 3 auraient représenté des conflits en Afghanistan, en Syrie, en Palestine et même entre l'Inde et le Pakistan), mais aujourd'hui, ce contenu a pris de l'ampleur en ce qui concerne le conflit actuel en Ukraine. Nous avons essayé de lutter contre ce type de contenu en signalant ces vidéos aux fournisseurs de plateformes (FB, YT, TW, IG, etc.), mais c'est très inefficace. Pour chaque vidéo supprimée, dix autres sont mises en ligne chaque jour. Nous avons découvert que la meilleure façon de lutter contre ce problème était de coopérer activement avec les principaux médias et les vérificateurs de faits (tels que l'AFP, Reuters et d'autres), qui ont une meilleure portée et la capacité de lutter efficacement contre la diffusion de fausses nouvelles.