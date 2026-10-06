Alors qu'on n'attendait plus rien de la part de cette licence bien singulière d'Ubisoft, une grande surprise se prépare selon un récent leak à son sujet.

Alors qu'Ubisoft a annulé d'autres projets bien plus porteurs pour moins que ça, quelques rumeurs laissaient entendre que le géant français prévoyait de redonner une seconde chance à Watch Dogs Legion, sorti en 2020 et qui a connu un lancement sous tous rapports catastrophique, malgré un concept et des prémices sur le papier novateurs. Il était en effet question d'une édition « Director's Cut » pour ce titre qui a plus ou moins tué sa propre franchise, et elle sortirait, selon un nouveau leak, dans le premier semestre de l'année 2027.

Pourquoi Ubisoft accorde au controversé Watch Dogs Legion une seconde chance ?

Watch Dogs Legion, développé et édité par Ubisoft et sorti fin 2020 représentait l'un des premiers titres majeurs à sortir sur PS5 et Xbox Series. Sur le plan technique, la simulation d'un Londres futuriste sous occupation a établi de nouvelles références en matière de ray tracing matériel, de richesse des détails environnementaux et de temps de chargement, tout en calculant en temps réel des reflets complexes. Couplé à la rapidité des SSD, le jeu a fixé de nouveaux standards visuels pour les titres en monde ouvert en ce début de génération, le tout dans un cadre fascinant.

Le cœur du gameplay de ce titre porté par Ubisoft reposait également sur l'ambitieux et intrigant système « Jouez n'importe qui », permettant aux joueurs de recruter et de contrôler n'importe quel personnage non-joueur (PNJ) présent dans l'univers du jeu. Toutefois, malgré le caractère novateur de ce concept, le titre a souffert à sa sortie de dialogues inintéressants, de missions extrêmement répétitives et d'énormes problèmes techniques qui ont causé des dégâts iréparables à la réputation déjà sulfureuse d'une licence qui a toujours eu les yeux plus gros que le ventre.

La volonté d'Ubisoft de proposer une Director's Cut de Watch Dogs Legion, qui selon un rapport de nos confrères chez Insider Gaming sortirait durant la première moitié de 2027, est peut-être l'occasion de lui offrir une seconde chance, avec une technique mieux maîtrisée, et peut-être un gameplay et une histoire repensés pour tenter de remettre une licence autrement quasiment morte sur le devant de la scène.

© Ubisoft

Pourquoi une sortie a priori prévue dans la première moitié de 2027 ?

La fenêtre de sortie potentiellement prévue par Ubisoft pour le premier semestre 2027 semble reposer sur une stratégie commerciale simple. Le lancement le 19 novembre 2026 d'un certain jeu en monde ouvert ultra attendu baptisé GTA 6 sera d'ici là dans le rétroviseur depuis plusieurs mois. Le géant français pourrait ainsi tenter de s'adresser aux joueurs qui, après avoir terminé le titre de Rockstar, sont en quête de nouveaux contenus dans un autre jeu en monde ouvert urbain.

Il convient toutefois de rappeler qu'il s'agit pour l'instant d'une rumeur. Malgré la grande fiabilité de sa source, il est plus prudent d'attendre une annonce officielle d'Ubisoft pour confirmer ou infirmer l'existence ce projet de Director's Cut de Watch Dogs Legion et sa sortie prévue dans la première moitié de 2027.