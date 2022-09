C'est officiel, Ubisoft va vous faire payer ses jeux PS5 et Xbox Series plus chers. Cette nouvelle politique commencera dès le mois de novembre avec Skull & Bones.

Sony a défié la chronique dernièrement avec le prix de The Last of Us Part 1. Au même titre que d’autres jeux new-gen, le remake est officiellement facturé 80€. Un prix qui avait déjà provoqué une levée de boucliers des joueurs l’année dernière lorsque l’éditeur japonais et Take-Two avaient annoncé une hausse des tarifs pour les jeux PS5 et Xbox Series. Ubisoft va prochainement rejoindre la danse.

Les jeux PS5 et Xbox Series Ubisoft plus chers

C’est officiel, vous allez bientôt devoir payer vos jeux Ubisoft plus cher. Yves Guillemot a confirmé l’information auprès d’Axios. « Certains des jeux Ubisoft sortiront au même prix que la concurrence Les gros jeux AAA coûteront 80€ (70$) », a déclaré le PDG de l’entreprise française. Une déclaration qui a du mal à passer, alors que les ménages subissent de plein fouet l’inflation et que les montants de leurs factures en électricité s’envolent.

Ubisoft rejoindra donc la liste des éditeurs qui ont décidé de facturer leurs jeux PS5 et Xbox Series 79,99€. Sony, Take-Two, Activision Blizzard et Gearbox ont tous adopté cette politique tarifaire au grand dam des joueurs. Lors d’une conférence avec les investisseurs récente, la firme avait botté en touche sur le sujet indiquant qu’aucune décision n’avait été prise. C’est désormais le cas. L’augmentation des prix des jeux Ubisoft débutera avec Skull & Bones, prévu pour le 8 novembre prochain. Elle ne devrait cependant concerner que les jeux new-gen. L'éditeur n'a pas souhaité apporté plus d'informations sur le sujet quant à éventuel impact sur PC, Switch voire PS4 et Xbox One.