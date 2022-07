Quelques jours seulement après que Sony ait annoncé la suppression de certains contenus achetés « à vie » sur le PS Store, la question de la propriété et de la durabilité des jeux digitaux revient sur toutes les lèvres. Ubisoft se prépare à son tour à vous empêcher de lancer des titres achetés sur Steam.

Il ne sera plus possible de lancer ces jeux Ubisoft sur Steam

Il y a quelques jours, Ubisoft a annoncé la fin du multijoueur et des services en ligne pour 15 de ses jeux en septembre prochain. Dans la liste, quelques Assassin’s Creed, Far Cry 3, Splinter Cell: Blacklist ou encore Prince of Persia: The Forgotten Sands. Des jeux avec des fortes composantes solo donc, et pourtant certains d’entre eux ne pourront carrément plus être lancés.

Ce weekend, plusieurs joueurs PC Steam ont remarqué un message annonçant que 3 jeux Ubisoft ne pourraient plus être lancés à partir du premier septembre. Tous sont définitivement supprimés de la vente sur la plateforme de Valve. Les concernés pour le moment connus sont Assassin's Creed: Liberation HD, Silent Hunter 5 et Space Junkies. Pas de surprise pour le dernier, puisque l’éditeur avait d’emblée annoncé la couleur, le titre étant un jeu VR exclusivement multijoueur. Pour les deux autres, qui ont une campagne solo, c'est une surprise.

La question de la propriété d'un produit digital à nouveau soulevée

« Notez que ce titre ne sera plus accessible à partir du 1er septembre 2022 » stipule le message Steam qui précise que c’est « à la demande de l’éditeur ». Les joueurs PC ayant acheté ces jeux majoritairement solo ne pourront donc plus les lancer à cette date fatidique. Prince of Persia : Les Sables oubliés et Splinter Cell : Blacklist, pourtant eux aussi dans la liste donnée par Ubisoft, ne semblent pas être concernés par ces mesures.

Est-ce que la fin des services en ligne de ces jeux mérite que celles et ceux qui les ont acheté ne puissent même plus avoir accès au contenu hors ligne ? Telle est la question. Il y a quelques jours, Sony a lui aussi fait des vagues en annonçant la suppression de contenus vidéo achetés sur le PS Store. Si ce n’est pas du très gros contenu dans les deux cas, la question de la propriété réelle d’un produit numérique est de nouveau soulevée.