C'était "dans les tuyaux" de manière totalement officieuse via des changements de données mais c'est désormais une réalité : Ubisoft va revenir au sein de la boutique de Valve : Steam. Le choix n'est pas innocent pour l'éditeur francophone car il y a un véritable manque à gagner.

Ubisoft fait machine arrière

Comme le déclare un porta parole d'Ubisoft au très sérieux The Verge, la raison est bien evidemment aussi pécunière et non pas seulement pour "faire plaisir aux joueurs" :

Nous évaluons constamment comment proposer nos jeux à différents publics où qu'ils se trouvent, tout en offrant un écosystème de joueurs cohérent via Ubisoft Connect.

Ubisoft a cessé de publier de nouveaux jeux sur Steam à partir de 2019. Depuis, Ghost Recon Breakpoint The Division 2 et Assassin's Creed Valhalla sont sortis via Epic Games Store et la propre plateforme maison de l'éditeur. Voilà qui devrait apporter un peu plus de liberté aux joueurs PC.

Il est vrai qu'avec la multiplication des plateformes, il n'est pas pas forcément très agréable pour un utilisateur de devoir éparpiller sa bibliothèque et devoir avoir en tête plusieurs comptes à gérer. Steam est devenu depuis plusieurs années le choix par défaut de nombreux joueurs. Dans ces conditions, il est évident qu'il est impossible pour un éditeur de se priver d'une telle communauté, qui ne fait en plus que grandir d'année en année. Notamment avec l'expansion permanant du marché chinois qui prend de plus en plus d'ampleur.

Que pensez-vous du retour de l'éditeur sur la plateforme de Valve ? Est-ce une bonne nouvelle pour vous ?