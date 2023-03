Anno 1800 sera porté sur consoles le 16 mars 2023. L’un des meilleurs jeux de gestion de ces dernières années sera lancé sur PS5 et Xbox Series à cette date, avec tout le contenu sorti à ce jour sur PC. Un portage très attendu par les joueurs consoles amateurs du genre, mais Ubisoft avait une dernière surprise : un essai gratuit dès sa sortie.

Anno 1800 jouable gratuitement très bientôt

Anno 1800 sera jouable gratuitement lors de son lancement sur consoles. Du 16 au 23 mars 2023, les joueurs PS5, Xbox Series et PC (via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Connect seulement) pourront l’essayer gratuitement pendant une semaine complète et ce sans restriction en termes de contenu. C’est bien l’ensemble du jeu de gestion acclamé qui sera rendu disponible, avec une progression qui sera conservée en cas d’achat. Ubisoft communiquera de plus amples informations et les heures exactes de cet essai gratuit à l’approche de l’événement.

Les versions PS5 et Xbox Series d’Anno 1800 conserveront pour mémoire toutes les mécaniques du jeu sur PC. A travers plusieurs modes de jeu, le city builder invitera le joueur à gérer une ou plusieurs régions à bâtir de toutes pièces et à gérer minutieusement. Commerce, politique, économie, ressources seront donc autant d’éléments au cœur de l’expérience. Le jeu inclut une campagne scénarisée pour se faire la main sur les mécaniques, un mode bac à sable personnalisable pour laisser libre cours à ses envies les plus folles et un mode multijoueur.

Pour celles et ceux qui aimeraient en savoir davantage sur les versions PS5 et Xbox Series d’Anno 1800, Ubisoft a diffusé une nouvelle vidéo mettant en lumière les coulisses du développement du portage. En outre, le jeu aura le droit à des menus entièrement optimisés et des contrôle à la manette ergonomiques afin qu'il soit le plus intuitif possible sur consoles. Rendez-vous donc le 16 mars 2023 pour l’essayer gratuitement.