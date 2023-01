On vous l'accorde, lire le titre à haute voix ressemble au début d'une mauvaise blague. Pour autant c'est un fait, on peut apprendre via le toujours très renseigné journaliste et insider Tom Henderson des nouvelles du prochain jeu de chez Ubisoft. Derrière ce nom qui a forcément un peu moins de classe dans la langue de Molière que celle de Shakespeare, on peut surtout découvrir quelques infos croustillantes en terme de développement.

Ubisoft fait un drôle de teasing

Project Q est un titre d'Ubisoft qui touche au Battle Arena. Vous savez ce genre que l'on nomme aussi parfois tout simplement MOBA. Pour mémoire c'était déjà Tom Henderson qui avait révélé le nom du jeu en début d'année dernière et l'éditeur francophone avait ensuite dû officialiser le tout dans la foulée via un tweet :

Alors, nous avons entendu ce que vous avez entendu ? Voici le nom de code "Project Q", une arène de combat en équipe permettant aux joueurs de s'approprier véritablement l'expérience ! Le jeu est en début de développement et nous allons continuer à le tester, donc pour l'instant tout ce que vous pouvez faire est de vous inscrire pour les prochains tests : https://register.ubisoft.com/projectq-signu.

On peut donc être certain que l'insider possède une nouvelle fois de sérieuses informations sur le sujet. Plus précisément le site Insider Gaming nous apprend que trois tests de jeu approfondis auront lieu au cours des prochains mois ; une fin janvier, une en avril et une en juin. Les tests devraient avoir une durée d'une semaine chacun. Toujours selon eux, une source chez Ubisoft a déclaré que le jeu avait connu des changements significatifs depuis son dernier test.

On apprend aussi que le mode de jeu Battle Zone de Project Q verra deux équipes de quatre se battre pour le contrôle dans un mode de capture de points qui semble être le mode principal du jeu. Avec en sus, un mode de jeu nommé Showdown qui aurait une grosse proximité et des points communs avec un battle royale. Bref, Ubisoft semble vouloir surfer sur une double vague MOBA/Battle Royale pour tenter de ratisser large.

Bref ce n'est pas nouveau, Ubisoft cache encore des secrets dont un certain remake de Splinter Cell et il ne reste plus qu'à attendre d'autres fuites ou d'autres officialisations pour en savoir plus.