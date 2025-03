Assassin's Creed Shadows n'est même pas encore sorti que Ubisoft est déjà dans la tourmente… pour d'autres raisons internes. Décidément, rien ne va plus pour l'éditeur.

Ubisoft semble désormais prêt à de lourds sacrifices pour survivre. L’éditeur français, en pleine tourmente, explore différentes pistes pour sortir d’une crise qui s’enlise depuis plusieurs années. Restructuration, cession d’actifs, ou rapprochement stratégique avec d’autres géants du secteur… les hypothèses se multiplient. Et en coulisses, la pression monte d’un cran. Car au-delà des simples rumeurs de rachat, c’est désormais la gestion même de l’entreprise qui est remise en question. Et certains actionnaires n’hésitent plus à faire entendre leur voix.

Ubisoft dans la tourmente

L’éditeur français Ubisoft traverse une nouvelle zone de turbulences. Cette fois, ce ne sont ni les ventes ni les retards de développement qui font débat, mais des tensions internes liées à la gouvernance et à la stratégie de l’entreprise. Un actionnaire minoritaire dénonce un manque de communication concernant de possibles discussions avec d’autres géants de l’industrie, et prévoit même une mobilisation devant le siège parisien de l’entreprise.

L’affaire prend racine dans des réunions confidentielles que Ubisoft aurait eues avec Electronic Arts (EA), Microsoft, ainsi que d’autres acteurs du secteur. Ces rencontres auraient porté sur des discussions liées à des acquisitions potentielles de licences ou d’actifs de l’entreprise.

Problème : rien n’aurait été communiqué officiellement aux actionnaires, selon AJ Investments, un fonds d’investissement qui détient une petite part du capital d’Ubisoft (moins de 1 %). Son PDG, Juraj Krúpa, affirme que ces discussions auraient dû être partagées plus tôt, dans un souci de transparence et de gouvernance responsable.

Une critique ouverte de la direction actuelle

Pour AJ Investments, la gestion actuelle d’Ubisoft est jugée « catastrophique », avec une stagnation prolongée du cours de l’action et un manque d’actions concrètes pour redresser la situation. L’actionnaire appelle désormais les autres investisseurs frustrés à se mobiliser publiquement. Une manifestation est ainsi prévue en mai prochain, devant les locaux parisiens du studio. Le tout, pour interpeller la direction et pousser à un changement plus radical.

Au-delà de la protestation, AJ Investments envisage également une procédure judiciaire. Evoquant la possibilité de poursuites pour “communication trompeuse envers les investisseurs”. Malgré cela, le fonds reconnaît que la direction d’Ubisoft étudie actuellement différentes options stratégiques, avec l’accompagnement de grandes banques d’affaires comme Goldman Sachs et JP Morgan. Une information qui laisse entendre que des changements profonds sont bien envisagés… mais encore très flous pour les acteurs extérieurs.

De son côté, Ubisoft se montre prudent dans ses réponses. L’éditeur indique que des analyses sur des options stratégiques et capitalistiques sont en cours. Et qu’un comité indépendant a été mis en place pour superviser ce processus. Si l'on ajoute à cela les récents problèmes judiciaires, c'est un peu la catastrophe.

Source : IGN