Malgré une récente vague de licenciements et une réputation pas forcément au beau fixe auprès des joueurs, Ubisoft reste l'un des acteurs majeurs de l'industrie vidéoludique. Un acteur qui connaît des crises, des désillusions, mais aussi de belles surprises. Parmi ces dernières se trouvent le destin d'un jeu-service qui aurait pu disparaître bien plus tôt : The Division 2. Censé être abandonné en 2020, il entre aujourd'hui dans sa cinquième année de suivi. Mais comment expliquer un tel changement de cap ?

Un succès surprise pour Ubisoft

Paru en mars 2019, Tom Clancy's The Division 2 a récemment fêté ses quatre ans. Cela signifie donc qu'une nouvelle saison s'apprête à débuter. Pourtant, dans les colonnes du média Mp1st, un membre du studio Massive Entertainment explique que le suivi du MMO aurait du se terminer dès fin 2020. Yannick Banchereau, directeur créatif du jeu, explique ainsi qu'Ubisoft avait initialement prévu de transférer les équipes du studio sur Avatar : Frontiers of Pandora et sur un jeu Star Wars en open world, aussi mystérieux qu'ambitieux. Mais the Division 2 ayant rencontré un succès plus important que prévu auprès des joueurs, le planning de Massive a été chamboulé.

Ça a été une véritable montagne russe. Le plan était d'arrêter de soutenir le jeu après la mise à jour n°12, fin 2020. [Et cela], parce que nous avons commencé à travailler sur le jeu Star Wars et le jeu Avatar. Tout le monde était très occupé chez Massive, et nous avions besoin des développeurs sur ces autres projets. Les personnes que nous avions sur le jeu sont passées sur ces projets. Nous ne pouvions pas simplement les rappeler et leur dire : "revenez sur The Division !". C'était le principal défi pour nous : trouver une équipe. Et nous l'avons fait avec Ubisoft Bucarest. Depuis lors, c'est une excellente collaboration entre Massive et Ubisoft Bucarest [...]. Nous avons pris le temps de leur apprendre le moteur [de The Division], de les familiariser avec le jeu. Nous avons appris à travailler ensemble. Yannick Banchereau, via Mp1st

Quel avenir pour la franchise The Division ?

Aujourd'hui, la majorité du studio se consacre donc aux futurs jeux AAA édités par Ubisoft. Mais une petite partie continue de travailler sur le TPS multijoueur sorti en 2019, aux côtés d'Ubisoft Bucarest. Banchereau assure que l'expérience commune acquis par les studios dans le cadre de cette collaboration portera pleinement ses fruits au cours des quatre saisons qui composeront l'Année 5 de The Division 2. Celle-ci débutera en juin. Parmi les grosses nouveautés, un mode roguelite intitulé "Descent" !

Mais malgré les grosses nouveautés qui attendent le titre édité par Ubisoft au cours de l'année à venir, tous les regards sont désormais tournés vers le prochain opus de la franchise : The Division Heartland. Le free-to-play ne dispose encore d'aucune fenêtre de sortie, mais une récente présentation de gameplay s'est avérée prometteuse. Canon dans l'univers, le soft ne devrait pas bouleverser la formule. Etant gratuit, il pourrait en revanche toucher un plus large public. On vous a concocté un articlé dédié à Heartland sur Gameblog, pour tout savoir à son sujet !