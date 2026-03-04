En attendant des nouvelles d'un troisième épisode pour une franchise qui fête cette année ses 10 ans, Ubisoft en a profité pour faire le plein d'annonces pour l'épisode actuellement en service, qui continue donc d'évoluer sept ans après sa sortie, pour le plus grand plaisir de sa communauté. 2026 s'annonce justement riche en événements en ce sens, avec une feuille de route bien remplie.

Pas de division pour la feuille de route 2026 d'un jeu phare d'Ubisoft

Il fut un temps où le jeu était au bord du gouffre, mais une petite équipe dévouée au sein d'Ubisoft a travaillé sans relâche pour le maintenir à flot et même le faire renaître. Sorti en 2019, le second épisode de la licence de jeux de tir en ligne phare du géant français se prépare d'ailleurs à atteindre de nouveaux sommets, si l'on en croit une feuille de route 2026 très riche en nouveautés. The Division 2 a ainsi un bel avenir devant lui en attendant un éventuel nouvel opus.

Ubisoft a en effet dévoilé la feuille de route de The Division 2. Selon l'éditeur, « il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être un Agent ». Cette feuille de route débute en avril avec une mise à jour gratuite intitulée « Rise Up », une nouvelle saison dédiée à un défi accru et opposant les joueurs à Black Tusk, la redoutable faction. Mais ce n'est que le début des ambitions pour cette année.

Ubisoft a en outre révélé que des mises à jour d'équilibrage axées sur le JcJ arriveront dans les prochaines semaines, rendant la Dark Zone et les combats multijoueur bien plus intuitifs et équitables. Autre annonce surprenante : le crossplay arrive enfin dans The Division 2, abolissant les frontières numériques qui existaient depuis plus de six ans.

Le mode Survivants fait également son retour dans la feuille de route de The Division 2 cette année. Conçu comme une expérience d'extraction inédite et audacieuse, il se déroulera dans un Washington D.C. balayé par une tempête de neige, obligeant les Agents à survivre autant aux intempéries qu'aux ennemis qui rôdent sur la carte. Enfin, Ubisoft a dévoilé un DLC se déroulant à Central Park, à New York. Ce lieu, inaccessible dans le premier opus sorti en 2016, était décrit dans l'univers du jeu comme une « fosse commune », abritant les millions de victimes de la ville et de ses environs. Voici donc un joli clin d'œil à surveiller dans les prochains mois pour The Division 2.

Source : Ubisoft