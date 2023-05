Ubisoft est d'humeur généreuse avec sa communauté. Cette semaine, l'éditeur a ressorti gratuitement Trackmania avec une version PS5, Xbox Series X|S et PC. Une édition qui donne accès au solo, au multijoueur et à l'ensemble du contenu saisonnier. Et ce n'est pas fini car Ubi a un autre atout dans sa manche... si vous êtes disponible tout le week-end !

Ubisoft offre The Division 2 sur consoles et PC

Dès maintenant et jusqu'au 22 mai à 18h00 (heure française), vous allez donc pouvoir vous plonger dans le jeu co-op Tom Clancy's The Division 2. L'un des jeux Ubisoft actuels les plus appréciés. Une offre très limitée qui prendra fin ce lundi, mais qui n'est pas avare au niveau du contenu. Il n'y a effectivement aucune restriction. Ce n'est pas une version tronquée ou autre mais le jeu complet. Peu importe la plateforme (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Ubisoft Store et Epic Games Store). En termes de temps jeu, ça représente logiquement environ 25 / 30 heures.

Menez une équipe d’agents d’élite dans un Washington DC dévasté par la pandémie et rétablissez l’ordre afin d’empêcher l’effondrement de la ville. Jouez gratuitement à Tom Clancy's The Division® 2 (version complète) du 18 mai à 18:00 au 22 mai à 18:00 heure locale ! Lancez votre téléchargement dès maintenant pour être prêt dès l'ouverture des serveurs. Au terme du week-end gratuit, votre progression sera conservée si vous achetez le jeu. Via site The Division 2.

Si vous êtes sur la dernière console de Microsoft, c'est d'ailleurs l'un des jeux gratuits des Free Play Days. Pour rappel, The Division 2 est un TPS qui se déroule à Washington. En plus des missions principales et secondaires, les joueurs peuvent tester leurs équipements lootés dans les Dark Zones, les zones Joueurs contre Joueurs du jeu.

Des nouvelles de Beyond Good and Evil 2 et Assassin's Creed Mirage

Au cours d'un entretien avec les actionnaires, Ubisoft a fait le point sur ses sorties 2023 à mars 2024. Et sans surprise, Beyond Good and Evil 2 n'est nullement mentionné. Pas même à demi-mot. Un jeu annulé ? En début d'année, il était encore en développement. « Le développement de Beyond Good and Evil 2 est en cours et l'équipe travaille dur pour tenir sa promesse ambitieuse » déclarait un porte-parole Ubi en janvier 2023. Toutefois, cette arlésienne pourrait avoir été reléguée au second plan.

À l'aube de la sortie d'Assassin's Creed Mirage, Ubisoft veut mettre tous ses oeufs dans le même panier et bichonner sa franchise phare. D'abord en écoutant les joueurs, d'où cet épisode qui marque un vrai retour aux sources, et en affectant 40% des développeurs sur la saga. À terme, l'éditeur français souhaite que 2 800 personnes bossent dessus. Un nombre très, très impressionnant, qui est loin des effectifs d'autres studios. Mais il faut dire que de base, Ubisoft est une énorme machinerie.

Outre Assassin's Creed Mirage, plusieurs nouveaux jeux ont déjà été annoncés. Assassin's Creed Red qui ira chasser sur les terres de Ghost of Tsushima, un titre sombre Assassin's Creed Hexe, les expériences mobiles Assassin's Creed Jade et Netflix ou encore Assassin's Creed Infinity. Un espèce de hub géant pour réunir les projets, même si c'est toujours aussi flou.