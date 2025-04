Si vous avez toujours rêvé de voguer sur les mers à la tête de votre propre navire, c’est le moment ou jamais. Ubisoft vous offre l’accès gratuit à Skull and Bones du 17 au 21 avril 2025. Et ce n’est pas une démo : vous pourrez jouer à la version complète du jeu, sans la moindre restriction.

Un vrai open world Ubisoft à explorer, seul ou entre pirates

Dans Skull and Bones, vous commencez en simple naufragé. Mais très vite, vous allez pouvoir construire une flotte, créer vos propres navires, fabriquer des armes redoutables, et surtout, devenir le pirate le plus redouté de l’océan Indien. Chaque partie vous permet de choisir votre voie. Vous pouvez partir à la chasse aux trésors, affronter d’autres joueurs, ou explorer les eaux en solo. Le monde est vaste, dynamique, et rempli de surprises.

Pendant ce week-end gratuit, vous avez accès à tout le contenu du jeu. Rien n’est verrouillé. Vous jouez comme si vous aviez acheté Skull and Bones. Et la cerise sur le gâteau : votre progression est sauvegardée. Si vous achetez le jeu plus tard, vous reprendrez là où vous vous étiez arrêté.

Skull and Bones peut se jouer en solo, mais prend toute sa dimension en ligne. Vous pouvez faire équipe avec d'autres joueurs pour affronter des flottes ennemies, sécuriser des routes commerciales, ou partir en exploration. Mais attention, le jeu propose aussi du PvP, et certains capitaines n’hésiteront pas à vous couler pour s’emparer de votre buti

Pas de niveau classique ici. Tout est basé sur votre réputation, qui évolue au fil de vos actions. Plus vous accomplissez de missions, gagnez des batailles ou remplissez des contrats, plus votre nom devient craint. Et cela débloque du nouveau contenu, des options de personnalisation, des navires plus puissants, et de nouvelles opportunités. L’économie du jeu repose en partie sur le crafting : vous récoltez des matériaux pour construire votre flotte, fabriquer des armes, ou améliorer votre équipement. C’est un système qui encourage l’exploration et le commerce, tout en renforçant le sentiment de progression.

Le jeu est disponible gratuitement du 17 avril à 17h jusqu’au 21 avril à 14h (heure locale). Vous pouvez le précharger dès maintenant, histoire d’être prêt à embarquer dès l’ouverture.

Voici les plateformes compatibles :

PC (via Ubisoft Connect)

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Depuis son lancement, Skull and Bones a bien évolué. Ubisoft a ajouté du contenu, corrigé des bugs, et peaufiné l’expérience de jeu. Ce week-end gratuit, c’est l’occasion idéale de tester sans engagement, voir si l’univers vous plaît, et pourquoi pas continuer l’aventure ensuite.

Source : Ubisoft