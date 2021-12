C'est donc officiel : Ubisoft se lance dans la course à l'échalotte aux NFT, ces fameux "jetons non-fongibles", en ouvrant aujourd'hui les portes du portail Ubisoft Quartz. C'est le soldat Ghost Recon Breakpoint qui essuiera les plâtres de cette technologie juteuse, pour ceux qui en font le commerce :

Premier tir de sommation

Le portail dédié aux "Digits" - les NFT selon Ubisoft - déploie donc des trésors de communication pour faire de cette technologie une avancée pour les joueurs :

Ubisoft Quartz est une nouvelle expérience pour nos joueurs, construite sur notre envie de créer une connexion toujours plus grande entre vous et les univers des jeux que vous aimez. Il vise à vous offrir plus d'autonomie et de pouvoir sur les objets en jeu qui vous aident à créer votre propre histoire. Ubisoft Quartz a été conçu pour les joueurs, et uniquement pour les joueurs.

Voilà pourquoi nous veillerons à ce que toute personne souhaitant acquérir des Digits soit un acteur engagé dans l'écosystème Ubisoft.

Pour l'heure, seuls trois items NFT sont listées sur le Ubisoft Quartz : un arme, un casque et un pantalon réservés à la version PC de Ghost Recon Breakpoint, et qui se débloqueront respectivement les 9, 12 et 15 décembre à 19 heures.

L'autre quart d'heure de célébrité

Le français tente de donner des gages de sa bonne foi, en précisant que les items proposés sous forme de NFT seront flanqués d'un numéro de série unique, rattachés à un profil de joueur, histoire de "vous assurer la célébrité pour les années à venir" (nous n'inventons rien). Ubisoft assure également les joueurs préoccupés de l'état de la planète sur laquelle ils vivent que la génération des items passera par le système de blockchain Tezos, réputé moins énergivore que certains de ses concurrents.

La revente des objets NFT s'effectuera en dehors de l'écosystème Ubisoft, puisque seules les plateformes d'échange rarible.com et objkt.com sont pour l'heure citées. Encore faut-il avoir 18 ans, cela va sans dire. Les joueurs qui s'inscriront dans cette démarche verront donc leur nom associé à un objet cosmétique, même en cas de revente.

Les premiers objets dévoilés attestent de la volonté de maintenir les joueurs au sein d'un écosystème propriétaire, puisque le casque Wolf Enhanced nécessite par exemple d'avoir joué durant 600 heures au dernier Ghost Recon en date pour être débloqué. Vous avez dit... "captif" ?

Une chose est sûre, ce galop d'essai en appellera bien d'autres, puisque la page d'Ubisoft Quartz l'affirme déjà :