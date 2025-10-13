Si vous avez un peu de temps aujourd’hui, alors pourquoi ne pas tester sans complexe ce jeu gratuit signé Ubisoft, histoire de vous libérer l’esprit et de vous aérer la tête ?

Comme souvent, Ubisoft propose de tester gratuitement ses jeux pendant quelques jours, et justement, le week-end gratuit de Riders Republic se termine bientôt. Depuis le 9 octobre, les joueurs peuvent profiter de la version complète du jeu sans débourser un centime, et il reste encore quelques heures avant la fin de l’événement, prévue aujourd’hui 13 octobre à 14h00... Il faut donc faire très vite !

Ubisoft propose un jeu gratuit pendant encore quelques heures

C’est donc votre dernière chance de plonger dans l’un des mondes ouverts les plus funs d’Ubisoft, mélangeant VTT, ski, snowboard, wingsuit et désormais… motos tout-terrain. Et si le jeu vous plaît, vous pourrez continuer votre progression après l’essai, car toutes vos données seront conservées. En prime, Riders Republic est actuellement soldé à -75 %.

Cet essai gratuit Ubisoft a aussi marqué l’arrivée d’une nouveauté attendue depuis longtemps : les Dirt Bikes. Ces motos tout-terrain apportent une dose d’adrénaline supplémentaire et transforment la manière de parcourir les montagnes, les sentiers et les pistes boueuses du jeu.

Le concept reste le même : une grande aire de jeu inspirée de parcs nationaux américains, des défis à grande échelle, des courses massives à plus de 50 joueurs et une liberté totale pour explorer. L’ajout des motos s’intègre parfaitement à cet univers où la vitesse et la créativité sont reines.

Essayez sans rien payer

Pas besoin d’acheter le pack Dirt Bike pour en profiter pendant cet essai gratuit du jeu d'Ubisoft. Vous pouvez les tester dans plusieurs activités accessibles à tous :

Mass Race , les courses géantes à plusieurs dizaines de participants

, les courses géantes à plusieurs dizaines de participants Live Events , les défis spéciaux en temps réel

, les défis spéciaux en temps réel Free For All (FFA) , pour affronter d’autres joueurs librement

, pour affronter d’autres joueurs librement In the Lab, avec un événement gratuit dans la catégorie “By Dev”

Et si vous repérez une activité Dirt Bike dans le panneau d’événements, vous pouvez y participer directement, sans rien acheter. L'essai gratuit du jeu Ubisoft est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Ubisoft Connect sur PC. Il vous suffit d’installer le jeu et de vous lancer dedans avant 14h00.

Source : Ubisoft