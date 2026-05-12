2026 sera-t-elle enfin la grande année du retour de Rayman ? Voilà une question que l’on peut légitimement se poser. Ce n’est désormais plus un secret : Ubisoft travaille activement sur le retour de son ancienne mascotte depuis un petit moment maintenant, avec des projets sur lesquels on ignore tout pour le moment. Tout ce que l’on sait, à en croire certaines rumeurs, c’est qu’il pourrait notamment être question d’un remake de Rayman Legends, ce qui laisse naturellement les fans circonspects. Mais l’on pourrait visiblement être surpris.

Un retour de Rayman Legends plus surprenant que prévu ?

C’est en tout cas ce qu’a récemment affirmé le journaliste Tom Henderson, au détour de l’épisode 61 du podcast d’Insider Gaming. « J’entends beaucoup de choses positives sur le remake de Rayman Legends », a-t-il notamment déclaré lors d’une discussion autour de la nouvelle stratégie d’Ubisoft concernant les remakes. « Il va revenir avec un mode coopératif et tout ce que les gens aiment dans ce jeu ». Certes, ce n’est pas grand-chose, mais il faut quand même avouer que cela a le mérite de piquer notre curiosité.

Une curiosité qui, toujours selon Henderson, pourrait possiblement être comblée très prochainement, puisqu’il estime que nous devrions entendre parler du remake de Rayman Legends dès cet été. Sachant que nous approchons doucement mais sûrement de la période du Summer Game Fest, cela pourrait ainsi être l’occasion idéale pour Ubisoft d’officialiser le projet, que ce soit à travers la conférence de Geoff Keighley ou une nouvelle édition de l’Ubisoft Forward. Si tant est, bien sûr, que le projet existe réellement.

Car même si la fiabilité des informations d’Insider Gaming n'est plus à prouver depuis longtemps, rappelons tout de même qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, Ubisoft n’a jamais évoqué de près ou de loin l’existence d’un potentiel remake de Rayman Legends. Tout ce que l’on sait, c’est que « Rayman est entre de bonnes mains » selon l’éditeur, qui a confié le futur de la licence aux « talentueuses équipes d’Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ». Dans l’attente d’en savoir plus à ce sujet, gardons comme toujours les pincettes d’usage, donc.

Ce n'est que le début

En attendant, les plus nostalgiques des fans peuvent néanmoins profiter de la compilation Rayman 30th Anniversary Collection qui, pour rappel, est disponible depuis le 13 février 2026. Lancée par surprise par Ubisoft afin de célébrer l’anniversaire de la franchise, celle-ci permet de (re)découvrir le tout premier volet de la série au travers d’une compilation regroupant les différentes versions du jeu. Ce qui, selon les termes d’Yves Guillemot, n’était alors « que la première étape du comeback » de Rayman, que l’on attend avec impatience.

Source : Insider Gaming