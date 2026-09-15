Les retrouvailles avec Rayman attendront un peu plus longtemps. Alors qu’Ubisoft avait fixé la sortie de Rayman Legends Retold au 1er octobre 2026 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 et PC, le retour de la célèbre mascotte sans bras ni jambes est maintenant programmé pour le 3 décembre 2026. Un délai de deux mois qui tombe alors même que le jeu est officiellement passé « gold », c’est-à-dire que les galettes étaient prêtes à partir en usine. Ubisoft s’explique.

Ubisoft retarde le retour de Rayman sur consoles et PC

Dans son communiqué adressé aux joueurs, les équipes d’Ubisoft Montpellier et Milan, en charge du remake, expliquent avoir fait le choix de prendre leur temps, même si le jeu pourrait être publié en l’état. « Bien que le jeu soit officiellement passé “gold”, nous avons choisi de prendre un peu plus de temps afin de nous assurer que chaque détail soit à la hauteur de vos attentes. », peut-on lire. Une décision plutôt rassurante au regard du passif d’Ubisoft ces dernières années, qui a souvent précipité la sortie de ses jeux. Désormais, l’éditeur prend son temps lorsque c’est nécessaire et ce n’est pas plus mal. S’il faudra donc attendre le 3 décembre 2026 pour retrouver Rayman Legends Retold, l’éditeur nous donne déjà rendez-vous le 22 septembre pour découvrir une nouvelle présentation du jeu, ainsi que les premiers avis de la presse et des créateurs de contenus.

Rayman Legends Retold évitera donc le tunnel de sorties qui s’allongera jusqu’à la fin octobre, tous les éditeurs ayant choisi d’éviter le mastodonte GTA 6. La mascotte d’Ubisoft elle, fait le pari d’arriver quelques semaines après, juste avant les fêtes. Ce n’est peut-être pas plus mal pour le jeu de plateforme familial, qui aurait sans doute eu plus de difficultés à se faire entendre au milieu de Gears of War E-Day, Fire Emblem: Fortune's Weave, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered ou encore Call of Duty: Modern Warfare 4. Pour mémoire, Rayman Legends Retold sera une véritable réinvention du jeu originellement paru en 2013, avec de nouveaux contenus, des fonctionnalités supplémentaires, des ajustements de gameplay ou encore une refonte visuelle en 3D.

Source : Ubisoft