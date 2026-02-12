Ubisoft n'a pas vraiment le vent dans le dos en ce moment, mais l'entreprise ne lâche pas l'affaire, bien au contraire, elle a décidé de se diviser pour, espérons-le, mieux régner. Ses licences sont désormais éparpillées dans diverses branches. Assassin's Creed, Rainbow Six et Far Cry en tête. L'illustre Rayman, lui aussi, a retrouvé un foyer, et après avoir fait l'objet de bon nombre de rumeurs, reviendra prochainement sur le devant de la scène. L'ex-mascotte d'Ubisoft est venue passer une tête lors du premier gros State of Play de 2026 avec une excellente surprise.

Vous ne rêvez pas, Ubisoft fait bien revenir ce bon vieux Rayman !

Après avoir fait les beaux jours d'Ubisoft à travers plusieurs épisodes dans les années 2000. Il est ensuite revenu en grande forme avec les excellents jeux de plateforme Rayman Origins et Rayman Legends, deux titres extrêmement apprécié, mais qui n'auront jamais eu de suite. En parallèle, Rayman a donné naissance à une série spin-off qui a fini par s'émancipé, les fameux Lapins Crétins. Mais aujourd'hui, le super-héros sans membres est de retour ! Ça faisait bien trop longtemps que nous n'avions plus eu de ses nouvelles officiellement, bien que l'on savait que quelque chose était en développement chez Ubisoft depuis un moment. Le créateur très controversé Michel Ancel aurait même été consulté fut un temps. À l'époque, Ubi nous affirmait être en train d'explorer une nouvelle phase pour la franchise. On sait désormais par quoi l'éditeur va commencer et c'est une sacrée douche froide.

Vous vous attendiez à un remake ? Celui qui fait l'objet de très nombreuses rumeurs ? Vous allez être déçu. Rayman revient mais malheureusement, ce n'est qu'un remaster de ses premières aventures sur PlayStation. La bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir des tonnes de bonus à débloquer, dont des secrets de développement et autres anecdotes du genre. Cerise sur le gâteau, Rayman 30th Anniversary Edition est disponible dès demain en version numérique et le 13 février prochain en version physique.

Source : State of Play, Ubisoft