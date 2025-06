L'un des jeux Ubisoft les plus appréciés, qui va célébrer ses 10 ans en fin d'année, est désormais jouable gratuitement sur consoles et PC, mais avec des limites cependant.

Ubisoft n'est semble t-il pas encore totalement tiré d'affaire, mais Assassin's Creed Shadows a visiblement redonné des couleurs à l'éditeur. Car oui, pour rappel, depuis plusieurs mois, la société rencontre des difficultés avec ses jeux d'un point de vue critique et d'un point de vue commercial. Mais un « vieux » titre, l'un des meilleurs jeux Ubi, devrait aussi aider l'entreprise à se redresser après avoir pris la décision de le rendre en partie gratuit sur toutes les plateformes.

Ce jeu Ubisoft encore très populaire jouable gratuitement

Ubisoft a pris pour habitude d'offrir des essais gratuits de ses plus gros jeux. Dans les titres qui reviennent (très) souvent, il y a le FPS multijoueur Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Après dix ans de service, le jeu adopte définitivement un format gratuit, du moins en partie. La mise à jour Rainbow Six Siege X permet en effet à cet épisode très populaire d'être jouable gratuitement, mais pas dans son intégralité. « Siege proposera un accès gratuit à ses modes de jeu les plus accessibles (Partie rapide, Non-classé) et à une sélection limitée d'agents aux nouveaux joueurs qui nous rejoindront le 10 juin 2025. D'autres agents pourront être débloqués grâce à la progression. Pour jouer au mode Classé ou accéder immédiatement à plus d'agents, ils devront acheter une édition premium » précise Ubisoft.

Comme on avait pu vous l'indiquer lors de notre preview de Rainbow Six Siege X, la version free-to-play mise en ligne le 10 juin 2025 par Ubisoft intègre les modes 5v5 et 6v6 Dual Front, quelques agents, et évidemment la boutique ainsi que le season pass. Dans 6v6 Dual Front, qui est un mode totalement inédit, permanent et qui se déroule sur la plus grande carte du jeu, est toutefois une exclusivité PS5, Xbox Series X|S et PC.

Si vous jouez depuis longtemps, Ubisoft ne prévoit pas de supprimer votre progression. Toutes les avancées de vos agents et leur inventaire sont rapatriés. Des récompenses Vétéran, ainsi que des badges, sont en revanche disponibles dès que vous vous connecterez. Un petit cadeau sympathique. Pour l'accès complet à tous les contenus, de Rainbow Six Siege, il faudra passer à la caisse si vous ne l'avez jamais acheté.

Source : site Rainbow Six Siege.