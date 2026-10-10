3 ans après le pré-lancement, Ubisoft annonce que le jeu Rainbow Six Mobile va finalement fermer ses serveurs au début de l'année 2027. C'est la fin si vous y jouez.

Ce sera bientôt la fin pour Rainbow Six Mobile, Ubisoft vient d'officialiser la fermeture des serveurs. Malgré le pré-lancement du jeu en 2023 et une sortie concrète en février dernier, le géant français abandonne finalement ses aspirations mobiles pour sa licence a succès. Il ne vous reste plus que trois mois pour y jouer.

Ubisoft annonce la fermeture d'un jeu R6

« Bonjour, Agents ». Le communiqué d'Ubisoft s'ouvre comme n'importe quel autre annonce pour les jeux R6. Sauf que, en lisant la suite du message adressé aux joueuses et joueurs hier, le public a découvert que la fin de Rainbow Six Mobile vient d'être actée. Après 8 mois seulement d'exploitation, la mission est avortée.

© Ubisoft

Dans son communiqué, Ubisoft se remémore avec sa communauté ce que Rainbow Six Mobile a pu offrir à tous les agents qui ont pris par à l'aventure sous Android et iOS. Le jeu a connu 15 saisons différentes tout de même depuis 2023. 15 saisons au fil desquelles joueuses et joueurs ont établi toutes sorties de stratégies et vécus des « clutchs impossibles ».

Bien sûr, puisque la fin de Rainbow Six Mobile est actée pour janvier 2027, Ubisoft ne va pas abandonner ses milliers de joueuses et joueurs d'un seul coup. L'équipe de développe prévient qu'elle va continuer à communiquer avec la communauté dans les prochaines semaines. Ainsi, vous serez informé de la manière dont le jeu va se tourner doucement vers sa conclusion.

Quand Rainbow 6 Mobile va-t-il fermer définitivement ?

Dans son communiqué, Ubisoft n'a évidemment pas manqué de préciser la date à laquelle Rainbow Six Mobile coupera ses serveurs. La fin du jeu mobile arrivera dès le début d'année prochaine :

Date de fin de Rainbow Six Mobile : 15 janvier 2027

Cela laisse donc environ 3 mois aux joueuses et joueurs pour profiter de ce Rainbow Six Mobile. Après ça, on ignore encore ce qu'il en restera. Mais qui sait, peut-être que ce sera le moment pour Ubisoft d'enfin dévoiler le fameux R6 Atom qui serait en préparation en coulisses ?