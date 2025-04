La situation n'est pas au beau fixe pour Ubisoft. Le géant français du jeu vidéo a accusé plusieurs coups durs ces derniers temps. Depuis, il tente de redresser la barre. Il peut déjà se féliciter pour le beau lancement pour Assassin's Creed Shadows, qui lui a valu la confiance de Tencent, ce dernier lui apportant un soutien financier qui devrait le rasséréner quelque peu. Pour autant, les dernières nouvelles font état d'un nouveau projet en développement qui interroge grandement sur sa démarche.

Ubisoft lance un nouveau projet royal... ou pas ?

Visiblement, ça carbure chez Ubisoft en ce moment. En plus des jeux solo toujours en préparation, divers équipes planchent sur des jeux en ligne. Malgré la mise à l'arrêt récente de de XDefiant, un nouveau serait tout de même en préparation sous le nom de code « Scout ». Cependant, on s'éloignerait ici du FPS ultra-nerveux dans l'univers de Tom Clancy's pour se rapprocher d'un autre titre qui a la cote.

Selon les informations recueillies par Insider Gaming, Ubisoft aurait lancé il y a quelques années le chantier d'un — énième — Battle Royale. Après l'échec d'Hyper Scape en 2018, l'éditeur n'a jamais abandonné totalement l'idée d'entrer sur ce segment pourtant déjà très rempli entre les Fortnite, Call of Duty Warzone et autres Apex Legends.

C'est justement en s'inspirant de ce dernier qu'Ubisoft aurait revu sa copie cette fois-ci. On a déjà eu vent par le passé de plusieurs autres tentatives du genre, avortées bien avant d'atterrir sur les stores. Mais, ce nouveau coup d'essai prend appui sur un des leaders du secteur. Ce projet « Scout » s'inspirerait par conséquent des mécaniques qui ont fait le succès d'Apex Legends. Nous retrouverions le système de héros et de classe, à la manière des Pathfinder, Wraith et Lifeline.

Cette initiative de la part d'Ubisoft interroge à plus d'un titre. De prime abord, l'ambition de s'imposer sur le secteur juteux des Battle Royale en free-to-play peut tout à fait s'entendre. Cependant, reste-t-il encore de la place pour les nouveaux venus ? A fortiori, Apex Legends connaît une baisse de vitesse significative. Si cela peut augurer une brèche pour s'infiltrer et placer son pion, ce devrait aussi être un signe qui alerte l'éditeur. En s'inspirant d'une formule qui ne convainc plus autant, l'investissement financier ne semble pas des plus sûrs. Sur le papier, l'enjeu est donc énorme pour un éditeur dont la santé inquiète de plus en plus.

Apex Legends. © EA / Respawn Entertainment.