Pour rappel, Ubisoft avait fait l'objet d'une vive polémique en décembre 2023, en annonçant la fermeture des serveurs de The Crew en mars 2024, après dix ans de bons et loyaux services. Tout détenteur du jeu, au format physique comme dématérialisé, se voyait ainsi dans l'incapacité d'y jouer après cette date. Le géant français s'était fendu de remboursements pour celles et ceux ayant acheté le jeu « récemment ». Face à la colère des joueurs, l'éditeur s'était ensuite engagé à créer des versions hors-ligne de The Crew 2 et The Crew Motorfest. Mais le cas du premier jeu a été porté à l'attention de la justice par deux joueurs du jeu original en décembre 2024. Le géant français s'est ainsi fendu de la réponse qui nous intéresse ici pour rejeter l'accusation des deux joueurs.

L'affaire The Crew d'Ubisoft dans le collimateur de la justice

Suite à la fermeture des serveurs du jeu de courses The Crew original par Ubisoft, deux joueurs ont mené fin 2024 l'affaire devant la justice californienne. Dans leur argumentaire, les deux joueurs invoquaient le fait qu'ils « pensaient payer pour posséder le jeu, au lieu de payer pour une licence à durée limitée ». Les joueurs accusaient ainsi le géant français de violer diverses lois californiennes, comme celles sur la publicité mensongère, la concurrence déloyale et le droit des consommateurs. Pour appuyer leur cas, les joueurs ont mis en évidence des images du jeu indiquant que son code d'activation n'expirerait pas avant 2099.

Ubisoft n'était cependant pas de cet avis, comme le souligne la réponse de son avocat : « Les plaignants arguent d'avoir acheté des versions physiques de The Crew selon la croyance qu'ils obtiendraient un accès sans entraves au jeu à perpétuité. Ils accusent aussi Ubisoft de ne pas avoir créé d'option hors-ligne solo pour le jeu après fermeture des serveurs en mars 2024. Cependant, la réalité est que les consommateurs avaient bien été explicitement notifiés que, au moment de l'achat, ils n'achetaient effectivement qu'une licence pour jouer ». L'avocat du géant français ajoute même que la boîte du jeu indiquait bien en lettres capitales que « Ubisoft pourrait annuler l'accès à une ou plusieurs fonctionnalités en ligne dans un délai de 30 jours après notification aux joueurs ».

Une réponse qui n'a pas été du goût des plaignants. Ceux-ci demandent à la cour de certifier l'affaire et de la porter devant un jury avec le nouvel argument selon lequel la vente de cartes cadeaux ne peut quant à elle pas expirer, d'après la loi californienne. Or, la monnaie de The Crew pourrait juridiquement rentrer dans la catégorie des cartes cadeaux. Ubisoft a quant à lui jusqu'au 29 avril pour apporter une réponse pouvant convaincre la cour de rejeter l'affaire.

© Ubisoft

Source : Polygon