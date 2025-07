Pour les joueurs, la préservation des jeux vidéo est devenu un sujet extrêmement délicat avec les années. En effet, alors que le dématérialisé tend à occuper une place de plus en plus importante au sein de l’industrie, beaucoup se mobilisent afin de s’assurer qu’aucun jeu ne soit amené à disparaître avec le temps. Et alors que la pétition « Stop Killing Games », lancée dans cet objectif il y a maintenant plus d’un an, vient de franchir un nouveau cap important, Ubisoft se fait de nouveau épingler en voulant jouer les mauvais élèves.

Une demande absurde d’Ubisoft provoque la colère des joueurs

Et pour cause, comme remarqué par le compte Does It Play? sur X, le Contrat de licence de l’utilisateur final (ou CLUF) affiché sur le site officiel de l’éditeur français contient une mention jugée hautement problématique. Dans l’article 8, consacré à la résiliation d’un produit, Ubisoft indique en effet se réserver le droit « de cesser de proposer le produit et/ou d’en assurer l’assistance ». Auquel cas, il est alors stipulé que l’utilisateur doit « immédiatement désinstaller le produit et détruire toutes les copies de celui-ci qui se trouvent en [sa] possession ».

Évidemment, c’est alors cette dernière partie qui provoque la stupeur et la colère des joueurs. « Forcer les gens à détruire toutes les copies d’un produit ? Des copies achetées légalement ? » s’indigne par exemple DoesItPlay?, avant d’ajouter : « La formulation est intéressante, cela dit. Il s’agit donc bien d’un PRODUIT, pas seulement d’une licence. Et il EST en notre POSSESSION, comme dans ‘IL NOUS APPARTIENT’, ce n’est pas seulement un accès temporaire » souligne-t-il pour insister sur l’absurdité de cette mention du CLUF d’Ubisoft.

Car pour le dire plus clairement, ce que semble stipuler l’éditeur avec cette phrase, c’est que les utilisateurs doivent s’engager à détruire toute copie physique de leur jeu à partir du moment où sa licence est résiliée par la compagnie. Ce qui est, on sera tous d’accord pour le dire, complètement absurde étant donné que même si la licence est résiliée par Ubisoft, le produit physique reste quant à lui un bien acheté par l’utilisateur. De fait, il n’y a donc aucune raison légale qui pourrait le forcer à s’en débarrasser à la demande de l’entreprise.

Une pétition pour faire bouger les choses

Précisons toutefois qu’Ubisoft n’est pas le seul à inclure cette mention au sein de son CLUF. D’autres compagnies comme Rockstar Games, SEGA ou encore Valve stipulent également la même chose dans leurs contrats, ce qui pourrait alors laisser penser qu’il s’agit d’une mention légale d’usage. Néanmoins, sachant qu’Ubisoft a déjà été épinglé pour avoir rendu inutilisable un jeu comme The Crew l’année dernière, cela suscite d’autant plus l’indignation des joueurs, qui sont prêts à tout pour empêcher que cela ne se reproduise.

C’est d’ailleurs la disparition de The Crew qui a motivé le lancement de la pétition « Stop Killing Games », qui cumule aujourd’hui plus d’un million de signatures à travers le monde. Lancée le 24 avril 2024 par Ross Scott, un créateur de contenus, celle-ci a en effet pour objectif de forcer les éditeurs à garantir que tous les jeux puissent rester jouables et accessibles après la fin de leur support, y compris pour les jeux en ligne. Car malheureusement, le titre d’Ubisoft est loin d’être un cas isolé. La preuve : Anthem, jeu service d’Electronic Arts, est désormais le prochain sur la liste.

Source : Ubisoft