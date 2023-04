Avec le Xbox Game Pass, les possesseurs de consoles Microsoft et de PC peuvent profiter d'un catalogue de jeux fourni à petit prix. L'abonnement coûte 9,99 € par mois dans sa version classique et 12,99 € pour le Game Pass Ultimate. Ce dernier permet de profiter de remises exclusives et inclut surtout les abonnements Gold et EA Play. Malheureusement, l'offre qui donnait accès au premier mois de souscription à seulement 1 € aux nouveaux clients a été supprimée récemment par Microsoft. Mais la compagnie américaine ne manque pas d'idées pour fidéliser ses abonnés et en attirer des joueurs supplémentaires. Une source indique qu'Ubisoft+ pourrait prochainement arriver sur les consoles Xbox.

Le service Ubisoft+ sur Xbox, c'est imminent

Vous ne connaissez pas Ubisoft+ ? Il s'agit d'un abonnement similaire au Xbox Game Pass. Pour 14,99€ par mois, vous pouvez profiter d'un catalogue de plus de 100 jeux dont parfois les sorties Ubisoft "day one". Selon Jez Corden, rédacteur en chef de Windows Central, l'abonnement arrive très prochainement sur Xbox. Une annonce faite sur son compte Twitter, sur lequel il indique très sobrement que « l'arrivée d'Ubisoft+ sur Xbox est probablement imminente ». Il ajoute ne pas savoir si Ubisoft+ sera intégré au Xbox Game Pass, ce qui soyons honnêtes, est ce que tous les joueurs espèrent. Les possesseurs de consoles Xbox devraient donc bénéficier d'un nouveau service d'abonnement sur leur plateforme prochainement.

L'abonnement proposé indépendamment du Xbox Game Pass

Rappelons qu'en février dernier, un insider nommé ALumia_Italia avait repéré une mise à jour sur le Microsoft Store annonçant l'arrivée de 64 jeux via Ubisoft+. Le service tente doucement, mais sûrement, de se frayer un chemin vers les consoles de salon. Sur PlayStation, Ubisoft+ Classics est quant à lui directement intégré au PS Plus Extra et Premium. Ubisoft ne compte donc pas s'arrêter là en proposant son service d'abonnement sur Xbox.

Si celui-ci arrive dans le Xbox Game Pass (l'abonnement classique, Ultimate ou les deux), les joueurs pourraient alors bénéficier d'un catalogue de jeux extrêmement fourni. Bien sûr, on imagine mal que cela se fasse sans surcoût... Comme le dit James Corden, dans un premier temps, Ubisoft+ devrait être proposée indépendamment du Xbox Game Pass. Cela serait déjà une bonne nouvelle pour les joueurs qui apprécient les jeux développés et/ou édités par Ubi. Peut-être qu'à l'avenir il pourrait être proposé dans la formule la plus élevée à l'instar du EA Play.