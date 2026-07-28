Ubisoft renforce son partenariat avec Microsoft en offrant de nouveaux avantages d’envergure aux joueurs Xbox, parmi lesquels 13 jeux à récupérer gratuitement sur PC.

Entre Ubisoft et Xbox, c’est une véritable relation de confiance qui s’est installée au cours des dernières années. En effet, tandis que la viabilité du Xbox Game Pass continue régulièrement de faire débat au sein de l’industrie, l’éditeur français n’hésite pas à investir dans le service en offrant certains avantages aux abonnés, qui peuvent par exemple bénéficier d’un accès à différents titres de son catalogue. Et les choses vont désormais aller encore plus loin, puisque Ubisoft vient tout juste d’annoncer l’arrivée d’un nouvel avantage de taille pour l’ensemble des joueurs Xbox.

Ubisoft offre 13 de ses jeux gratuitement aux joueurs Xbox sur PC

Dans la volonté de « renforcer leur partenariat », les deux compagnies ont effectivement annoncé hier pas moins de deux grandes nouvelles, la plus importante étant qu’il est désormais possible pour tous les joueurs Xbox de récupérer gratuitement la version PC d’une sélection de titres Ubisoft dont ils possèdent la version numérique sur console. Accessible via Ubisoft Connect, cette nouvelle fonctionnalité concerne alors plus précisément les 13 jeux suivants :

Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Valhalla

Avatar: Frontiers of Pandora

Far Cry 6

Immortals Fenyx Rising

Prince of Persia: The Lost Crown

Riders Republic

Skull and Bones

The Crew 2

The Crew Motorfest

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Watch Dogs Legion

Notons que pour les joueurs possédant déjà les jeux en question sur Xbox, la version PC sera progressivement déployée dans les jours à venir, avec une fenêtre pouvant s’étendre jusqu’au 4 août prochain selon Ubisoft. Pour les autres, en revanche, tout achat d’une version numérique sur console donnera immédiatement accès à la version PC, sans frais supplémentaires. Le cas inverse n’est en revanche pas possible, précise l’éditeur.

Le contenu de l’application PC s’enrichit

Et les choses ne s’arrêtent pas là. En plus de ces versions gratuites, les joueurs passant par l’application Xbox PC peuvent également profiter de l’arrivée de l’édition Premium de certains jeux dans le catalogue, possiblement accompagnés de contenus supplémentaires autrefois indisponibles. Cela concerne notamment :

Assassin’s Creed Shadows

Star Wars Outlaws

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Skull and Bones

Prince of Persia: The Lost Crown

D’autres franchises phares d’Ubisoft, telles que Far Cry, The Crew ou encore Watch Dogs, sont également concernées par cette nouvelle offre, qui vient donc plus que jamais gâter la communauté Xbox présente sur PC. En tout cas pour les amateurs de versions numériques, puisque comme vous l’aurez compris, les amateurs de physique ne sont malheureusement pas concernés ici.

Source : Xbox Wire