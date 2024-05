Vous l'aurez sans doute compris, nous parlons bien sûr de XDefiant, le FPS multijoueur gratuit développé par Ubisoft San Fransisco et disponible depuis hier sur PC, PS5 et Xbox Series. Il rencontre actuellement un problème de taille, qui pourrait lui porter gravement préjudice s'il n'est pas rapidement résolu.

La XDéfiance du nouveau jeu gratuit multi d'Ubisoft

Malheureusement pour Ubisoft San Fransisco, le développement et le lancement de XDefiant ne se sont visiblement pas passés de la meilleure manière. Il semble en interne que développeurs et exécutifs avaient du mal à s'entendre sur le fond et la forme de ce nouveau FPS multi gratuit. Les exécutifs voulaient un jeu ressemblant à Call of Duty, ce qui aurait forcé les développeurs à constamment retravailler le jeu, et ainsi entraîné de nombreux reports. Les joueurs auraient cependant apprécié le titre lorsque celui-ci s'est laissé approcher via différentes phases de test. Avant son lancement le 21 mai, Ubisoft San Fransisco avait même une nouvelle rassurante à partager s'agissant de sa vision du matchmaking.

Malheureusement, les serveurs de XDefiant ne semblaient pas d'avis de coopérer. Une fois le jeu lancé, de nombreux joueurs curieux d'essayer ont justement rencontré un sérieux problème de matchmaking : celui-ci était aux abonnés absents. Beaucoup n'ont jamais réussi à rentrer dans une partie, ou après un délai anormalement long. L'audience semblait en tout cas être au rendez-vous pour le nouveau jeu gratuit d'Ubisoft. Malgré une phase de stress test des serveurs, ceux-ci ne l'étaient visiblement pas. En attendant désespérément de trouver une partie, les joueurs les plus sardoniques ont remarqué que la boutique en jeu, elle, fonctionne comme un charme.

C'est un peu la douche froide pour le lancement de XDefiant © Ubisoft

Une lueur d'espoir malgré le chaos ?

Ubisoft San Fransisco est évidemment au courant de ce très épineux problème et travaillerait sur une solution. Pour l'heure, difficile toutefois de dire exactement quand la situation sera stabilisée. Espérons pour le bien de XDefiant que cela arrive plus tôt que tard. Un lancement raté peut en effet coûter très cher pour un nouveau jeu, surtout dans un format service avec un suivi sur la durée.

Malgré ce problème majeur, XDefiant a attiré hier soir de nombreux spectateurs sur Twitch. Il s'est même hissé à la seconde place des jeux les plus populaires, seulement devancé par GTA 5. L'engouement autour de ce nouveau jeu gratuit d'Ubisoft est donc bien présent. Encore faut-il maintenant que les serveurs suivent le rythme.