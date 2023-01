Malgré les retards successifs, The Settlers est bel et bien vivant et dévoile même quelques nouvelles informations. Voilà ce que l'on sait.

The Settlers est reparti de zéro dans son développement il y a quelques temps déjà et porte même désormais le nom de New Allies. Avec à la clé un gameplay un poil différent, beaucoup plus accès sur le coté stratégie/RTS que la version précédente. Que nous avions d'ailleurs pu voir à la Gamescom il y a maintenant fort longtemps en 2019 lors de notre tour d'horizon des sorties Ubisoft.

The Settlers parle des configurations PC

Histoire de préparer sa sortie, Ubisoft lève le voile sur les configurations PC de The Settlers. Ainsi donc, les nouveaux colons n'ont pas besoin d'un PC dont la puissance est inconnue pour fonctionner correctement. Ils seront entièrement satisfaits avec finalement peu de choses à savoir :

Configuration minimale de The Settlers :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-6100 ou AMD Ryzen 3 1200 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Carte graphique : GeForce GTX 950 ou Radeon 550

Paramétrage recommandé :

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Processeur : Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 1600 Mémoire : 8 Go de RAM

: 8 Go de RAM Carte graphique : GeForce GTX 970 ou Radeon RX 470

Dans The Settlers : New Allies, nous aurons l'occasion de tester trois modes de jeu : une campagne solo, des escarmouches jusqu'à huit joueurs et un format coopératif hardcore. En prenant le contrôle de l'une des trois factions. La sortie est prévue pour le 17 février sur PC. Du moins pour le moment et si Ubisoft ne décide pas de le repousser une énième fois.