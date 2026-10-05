Toujours désireux de surfer sur les technologies à la mode, parfois à tort, Ubisoft préparerait une énorme nouveauté pour ses studios, mais ça divise déjà grandement.

Après avoir surfé sur la vague des NFT avec des résultats peu convaincants, Ubisoft s'intéresse vivement à la dernière coqueluche technologique en vogue : l'intelligence artificielle générative. Dernièrement, le géant français aurait déposé plusieurs marques autour du mot « Motherbrain », et on a depuis appris qu'il s'agirait d'une IA générative servant « d'entité globale » à travers tous ses studios et futurs jeux. Et un tel concept suscite une fois encore tantôt l'inquiétude et la colère chez les détracteurs, et une certaine curiosité chez les adeptes.

Qu'est-ce que « Motherbrain », le gros projet IA générative d'Ubisoft ?

Après avoir annoncé un outil d'écriture par IA en 2023, des rumeurs concernant les futurs projets d'Ubisoft en matière d'IA ont donc commencé à circuler la semaine dernière, suite à la découverte d'une nouvelle marque déposée sous le nom de « Motherbrain ». Faute d'une annonce officielle, c'est un rapport de nos confrères chez Insider Gaming qui apporte plus de précisions sur le sujet.

Selon une annonce interne au sein d'Ubisoft et récupérée par Insider Gaming, Motherbrain serait ainsi « une entité mondiale dédiée au soutien de l'innovation en matière de gameplay à travers le groupe ». L'idée serait donc avec cette entité de généraliser l'utilisation d'IA générative au sein des différentes Maisons Créatives du groupe, créées pour rapport suite à l'accord financier avec le géant chinois Tencent.

« L'équipe [Motherbrain] continuera de développer une technologie d'IA propriétaire et des intergiciels dédiés au gameplay génératif, qui serviront de socle commun à nos studios », indiquait l'annonce en interne d'Ubisoft à propos de ce dispositif. Celui-ci compterait à sa tête Xavier Manzanares, qui a notamment occupé le poste de producteur en chef sur les jeux Mario et Les Lapins Crétins, avant de devenir directeur de la R&D dans le domaine de l'IA.

Quel avenir pour le géant français avec l'entité Motherbrain ?

Compte tenu du fait qu'Ubisoft aurait déjà bien engagé son virage vers l'implication de l'IA générative à toutes les étapes du développement, « Motherbrain » représenterait alors une entité visant à accélérer ce changement de cap. Il ne faudrait ainsi pas s'étonner de voir, à l'avenir, un Assassin’s Creed principalement conçu par une IA.

C'est une nouvelle décevante, mais pas totalement surprenante. Ubisoft ne traverse pas sa meilleure passe actuellement, comme en témoignent le soutien financier apporté par Tencent l'an dernier et l'annulation d'énormément de projets depuis, dont un Prince of Persia Remake alors qu'il était pratiquement terminé. Alors que le géant français n'avait pas vraiment bonne presse dernièrement, un tel rapport ne fait qu'aggraver son cas aux yeux de nombreux joueurs détracteurs d'une technologie qui fait couler beaucoup d'encre.

Pour ne rien arranger, la mise en avant par le groupe de projets liés à l'IA générative s'inscrit dans le cadre d'une restructuration plus vaste impliquant notamment des vagues de licenciement. On a ainsi l'impression qu'Ubisoft a jugé plus simple et plus rentable de laisser l'IA créer des jeux vidéo, plutôt que de s'appuyer sur les milliers de développeurs qu'elle emploie encore, du moins pour l'instant. En somme, l'avenir d'un Ubisoft comptant massivement sur l'IA générative apparaît plutôt inquiétant pour les développeurs et les joueurs. L'avenir nous dira si cela profitera au groupe, ou précipitera sa perte.

Source : Insider Gaming