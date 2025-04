Pour ne pas réitérer les erreurs commises avec The Crew qui a été débranché sans préavis, Ubisoft prend les devants et fait une nouvelle annonce pour ne pas s'attirer les foudres des joueuses et joueurs.

L'arrêt de The Crew a suscité de vives réactions et une controverse puisque du jour au lendemain, le titre était tout simplement inutilisable étant donné qu'il y avait besoin d'une connexion permanente pour y jouer. Oui, même en solo. Devant l'impasse, une communauté de moddeurs s'est mis en tête de faire revenir cet épisode avec une version intitulée The Crew Revival. Face à la colère des joueurs, Ubisoft a changé de philosophie et dévoile ses plans pour ce jeu apprécié qui précise son retour.

Ubisoft va tester des modes hors ligne de deux jeux

Pour Ubisoft, les jeux que vous achetez ne vous appartiennent pas vraiment d'où le fait que l'éditeur n'a peut-être pas vu le problème à débrancher totalement The Crew, y compris en retirant le jeu des plateformes. Un événement qui a même poussé certains à aller en justice pour obtenir un dédommagement. Peu après cela, Ubi a également annoncé la mise en chantier de modes hors-ligne pour The Crew 2 et The Crew Motorfest afin d'éviter tout problème. Et on en sait plus aujourd'hui.

« Nos équipes se concentrent actuellement sur le service en ligne et au fonctionnement du jeu pour les années à venir. Mais rassurez-vous, The Crew Motorfest bénéficiera bien d'un mode hors ligne. The Crew 2 en profitera d'abord, permettant aux joueurs de changer entre les modes en ligne et hors ligne quand ils le souhaitent lorsque nous déployerons la version avant la fin de l'année 2025 » a déclaré Grégory Corgié, producteur de la franchise Ubisoft.

Avant de déployer le mode hors ligne de The Crew 2, Ubisoft lancera un test pour les membres Insider Program dans les prochaines heures, mais uniquement sur PC pour l'instant. « Le premier test sera déployé le 30 avril 2025. Les joueurs sélectionnés en fonction de leur configuration et de leur implication dans la communauté recevront par e-mail pour télécharger cette version test de The Crew 2. La version de ce test inclura une sauvegarde spécifique pour permettre aux joueurs de donner leurs retours sur une base commune, sans impact sur leur propre progression ».