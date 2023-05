Vous connaissez certainement Ubisoft pour ses franchises phares comme Assassin’s Creed, Far Cry , Rainbow Six ou encore The Division et Watch Dogs. Les licences fortes, l’éditeur français en a des tas. Mais l’une des plus méconnus du grand public, et pourtant l’une des plus populaires, va enfin débarquer sur consoles de salon et ce, gratuitement en plus.

L'un des meilleurs jeu d'Ubisoft

On parle bien entendu de Trackmania, célèbre jeu de course ultra exigeant hyper apprécié par les joueurs en quête de challenge. C’est également le jeu de prédilection de tout un tas de streamer. L’un des jeux les plus streamers d’ailleurs qui a aussi sa propre scène esport, notamment avec la Trackmania Cup de ZeratoR, désormais devenu l’Ascension, un tournoi encore plus grand.

Trackmania, c’est également un véritable hub social où la communauté peut créer et partager ses propres tracés. Très actifs, les créateurs en herbe multiplient les pistes, les skins et même les blocs chaque jour, offrant ainsi au jeu une durée de vie tout simplement astronomique, pour ne pas dire infini.

Véritable die & retry la plupart du temps, Trackmania se veut être un jeu à la fois facile d’accès, grâce à une prise en main immédiate, mais également extrêmement exigeante. La plupart du temps, le jeu demande en effet une précision folle et une conduite au pixel près pour arracher les meilleurs temps au chrono et se faire une place au classement.

À l’heure actuelle, le jeu dispose de plus de 1000 circuits, plus de 2000 skins et plus de 3000 blocs pour le mode création de piste.

Un jeu gratuit, mais pas que !

Après avoir été disponible exclusivement sur PC pendant des années, Trackmania arrive donc enfin sur PS5 et Xbox Series, mais aussi sur PS4 et Xbox One. Comme sa version PC, le jeu proposera plusieurs formules. Dans un premier temps sa version totalement gratuite qui vous permettra de profiter du jeu en solo ou en multijoueur et avoir accès au contenu saisonnier. Ensuite bien la formule Standard à 9,99€ par an qui offre d’autres bonus plus une version club à 29,99€ par an avec ici aussi du contenu exclusif.

Toutes les versions de Trackmania sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One