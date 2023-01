On le sait, Ubisoft traverse une mauvaise passe. Après plusieurs annulations, et une prévision de grève en interne, les choses vont mal. D'autant que Skull and Bones qui est tout de même très attendu va une nouvelle fois être repoussé de plusieurs mois pour la sixième fois. Dans ce contexte particulier, quel jeu est en développement ? Quel jeu ne l'est pas ? L'initié Tom Henderson a donné quelques informations selon ses propres sources sur les jeux à venir entre avril 2023 et mars 2024. Voilà ce que l'on sait.

La liste de jeux Ubisoft non officielle

Surement le jeu le plus attendu de chez Ubi

Tom Clancy's The Division Heartland , il s'agit d'un jeu gratuit (free to play) pour PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One, Xbox Series X|S et Amazon Luna. Il s'agit d'un jeu de tir multijoueur de survie dont l'action se déroule dans une petite ville fictive d'Amérique centrale. Le jeu devrait mettre un gros accent sur le PVP. Le titre serait attendu pour 2023 mais nous n'avons pas de nouvelle depuis octobre 2022

Skull and Bones, c'est pour quand ?

Skull and Bones . Comme expliqué plus haut dans la news, le jeu de pirates a du retard mais malgré tout il est toujours bel et bien vivant. On ne sait par contre même pas si il sortira finalement en 2023. Visiblement, l'éditeur doit remanier certaines choses pour mieux correspondre aux attentes des joueurs.

Il s'agit des jeux à venir jusqu'à mars 2024. D'autres titres comme Splinter Cell arriveront surement plus tard.