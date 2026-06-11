Ces dernières années, des milliers de licenciements ont eu lieu, notamment chez Xbox. Des dizaines de studios ont fermé leurs portes et encore plus de jeux ont été annulés. L'industrie rapporte de l'argent, des milliards chaque année, et pourtant elle n'a jamais paru aussi fragile et surtout volatile. Ubisoft en est un triste exemple. Le géant français peine à se remettre de ses mauvais choix, multiplie les annulations de jeux, les suppressions de postes et a même lancé un vaste plan de restructuration. Et il faut croire que l'éditeur n'est pas au bout de ses peines, puisque l'hécatombe continue.

Ubisoft continue sa restructuration dans la douleur et ferme deux studios

Ces derniers jours sont particulièrement sombres pour Ubisoft qui vient de supprimer pas moins de 380 postes en fermant deux studios. Il y a déjà le studio de Belgrade, un studio de soutien ouvert en 2016 et connu pour son travail sur The Crew 2, Rainbow Six ou encore Riders Republic. Le second studio a être touché par ces coupes n'est autre que Winnipeg, fondé en 2018. Ce dernier a contribué au développement de nombreuses technologies, maison comme le moteur Anvil ou encore SnowDrop.

Deux studios pour un peu moins de 400 employés, victimes de la grosse restructuration qui touche Ubisoft en ce moment. Les plans de l'éditeur n'ont pas changé, il se divise en plusieurs Maisons Créatives, qui s'occuperont chacune de certaines licences. La plus connue et la plus grosse, Vantage Studios, est partagée entre Ubisoft et Tencent. Elle s'occupe des franchises majeures d'Ubi, comme Assassin's Creed, Rainbow Six ou encore Far Cry.

Ce plan de restructuration fait énormément de dégâts collatéraux. L'entreprise a licencié des centaines de personnages, fermé de nombreux studios et annulé plusieurs jeux, dont certains bien avancés. Actuellement, Ubisoft emploie encore des milliers de personnes un peu partout dans le monde. Aucun site et studio ne semble épargné. En début d'année on apprenait notamment des licenciements sur son site parisien, mais aussi la fermeture de ses studios Stockholm et Halifax.